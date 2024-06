Deine Chance auf spannende Einblicke und Karrieremöglichkeiten im Futtermittelwerk

Von: First Avenue

Am Freitag, den 28. Juni, öffnen wir unsere Tore für dich! Der Rieper KarriereTreff bietet dir eine einzigartige Gelegenheit, unser Unternehmen besser kennenzulernen und dich über spannende Jobmöglichkeiten rund um das die Produktion von Futtermitteln zu informieren.

Als erster Futtermittelhersteller Südtirols und mit mittlerweile über 70-jähriger Erfahrung in diesem Bereich, haben wir ganz schön viel zu erzählen. Wir starten um 14:00 Uhr mit einem herzlichen Empfang: Dabei erfährst du von Geschäftsführer und Inhaber Alexander Rieper mehr über die Geschichte und die Aktivitäten des Unternehmens. Du lernst unsere Karrieremöglichkeiten kennen und zwar in der Produktion, in der Warenannahme, im Magazin sowie in der Auslieferung mit unseren eigenen LKWs.

Ein besonderes Highlight ist die Tour durch unser Futtermittelwerk. Wir führen dich überall dorthin, wo es spannend ist und du uns in Zukunft unterstützen könntest. Entdecke Warenannahme, Produktion, Absackung, Verladung, Labor und noch vieles mehr und wirf einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Du wirst überrascht sein, welche Innovationskraft hinter unseren Produkten steckt!

Nach der Werksbesichtigung laden wir zum Aperitif in lockerer Atmosphäre ein. Hier hast du die Möglichkeit mit Abteilungsleitern und Mitarbeitern zu plaudern und deine Fragen zu stellen. Wenn du möchtest, kannst du bereits erste Vorgespräche mit Karin, unserer Personalleiterin, führen und deine Karrierechancen bei uns ausloten.

Bist du dabei? Wir freuen uns auf deinen Besuch!

– Freitag, 28. Juni 2024 von 14:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr

– RIEPER Futtermittelwerk, B.-v.-Guggenberg Straße 6, Niedervintl

– Lockeres Rahmenprogramm & Aperitif

– Anmeldung: erwünscht, aber spontane Besuche sind ebenfalls willkommen

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf: www.rieper.com/karrieretreff

A. RIEPER AG

B.-v.-Guggenberg Straße 6

39030 Niedervintl

info@rieper.com

www.rieper.com