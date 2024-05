Die erste „Oberholz Music Gala Night“ in Obereggen

Die Berghütte Oberholz startet am Samstag, 8. Juni um 17.30 Uhr mit einem Mega-Event in die Sommersaison 2024

Zum ersten Mal findet die „Oberholz Music Gala Night“ statt. Das besondere Dinner über den Wolken… die Auffahrt mit der Panorama-Sesselbahn von Obereggen führt direkt auf die Oberholz-Terrasse auf 2.096 Metern Meereshöhe zum Aperitif in der Abendsonne, gefolgt von einem 4-Gang-Gala-Menü und begleitet von exklusiver Live-Musik der legendären St. Pauls Tschäss Band.

Die Auffahrt zur Hütte und die Rückfahrt ins Tal erfolgt mit dem Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz. Die Bergfahrt ist von 17.30 bis 18.30 Uhr möglich. Rückfahrt von 22.30 bis 23.30 Uhr.

Möchten Sie Ihre Lieben jetzt schon überraschen: Bestellen Sie gleich einen Geschenkgutschein für die “Oberholz Music Gala Night“. Für 99 Euro pro Person gibt es die Berg- und Talfahrt mit dem Panorama-Sessellift von Obereggen nach Oberholz, einen Aperitif mit Häppchen, ein 4-Gang-Gala-Menü und jede Menge Jump, Jive & Swing-Musik von der exklusiven St. Pauls Tschäss Band.

Jetzt Platz reservieren unter Tel. 0471 618299 oder oberholz@latemar.it

Viele neue Events gibt es auf der Berghütte Oberholz in Obereggen!

Die Feste soll man ja bekanntlich so feiern, wie sie fallen. Deshalb ist es gut, dass die Veranstaltungen in der Berghütte Oberholz schön bunt über den Sommer 2024 verteilt stattfinden und immer für neue Überraschungen und Unterhaltung sorgen, so kann die Berghütte Oberholz auch exklusiv für private Anlässe oder Firmenfeiern gebucht werden. Hier erfährst du, was und wann auf der Berghütte Oberholz gerade los ist und welche Events für deinen geplanten Ausflug nach Obereggen schon mal auf deine Vorfreudeliste dürfen!

Event-Programm Berghütte Oberholz Sommer 2024

The Oberholz Music Gala Night

Samstag, den 8. Juni

Breakfast@Oberholz

jeden Donnerstag und Samstag, ab 15. Juni

ApèrOberholz Sunset Edition

Freitag, den 21. Juni

Oberholz Classic, Trio Arioso und Frühstück

Samstag, den 27. Juli

Eggentaler Schupfenfest & Oberholz Special

Sonntag, den 4. August

Die Berghütte Oberholz auf 2.096 Meter Meereshöhe

Die Berghütte Oberholz am Fuße des Welterbe Latemar ist und bleibt das architektonische Highlight in den Dolomiten. Die zeitgenössische Architektur stellt durch die großen Panoramafenster die Bergwelt in den Mittelpunkt und bietet einen gemütlichen Rückzugsort. In den drei Stuben und auf der sonnigen Panoramaterrasse am Fuße des Latemar-Massivs, steht Genuss an erster Stelle. Das wöchentliche Highlight bietet jeden Donnerstag und Samstag von 8:30 bis 10:00 Uhr ein umfangreiches Frühstück inklusive der Berg- und Talfahrt.

Berghütte Oberholz:

Tel. 0471 618299

oberholz@latemar.it

www.oberholz.com

So erreichen Sie die Berghütte Oberholz:

Von Obereggen aus ist die Berghütte bequem mit dem Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz durchgehend von 8.30 bis 18.00 Uhr erreichbar oder zu Fuß über Weg Nr. 9 und Nr. 18. Die Berghütte kann auch von Pampeago und Predazzo aus mit den Liftanlagen und dann über den Weg Nr. 22 erreicht werden.

Info Bergbahnen Obereggen:

+39 0471 618 200

www.obereggen.com

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Haltestelle Obereggen

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

– Linienbus 181 von Bozen und Birchabruck,

– Linienbus 184 von Maria Weißenstein, Petersberg, Deutschnofen, Welschnofen, Eggen und Stenk

Online-Fahrplansuche auf Südtirol Mobil: https://www.suedtirolmobil.info/de/