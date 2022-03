Direttissima, Plattform für Direktvermarktende

Bozen – Direttissima, die neue Plattform für Direktvermarktende, setzt ihre Offensive hin zu einer zukunftsorientierten Landwirtschaft fort. Nach der ersten Serie von fünf, weiterhin kostenfrei abrufbaren Webinaren im Herbst bieten sich allen Direktvermarktenden und jenen, die es noch werden wollen, dieses Frühjahr drei weitere Gelegenheiten, sich und ihr Business voranzubringen. Die Teilnahme ist wieder kostenlos, es reicht eine einmalige Anmeldung.

“Ich danke der Messe Bozen und dem Direttissima-Team für die Gelegenheit, über ein ebenso wichtiges wie oft unterschätztes Thema sprechen zu können: die Logistik beim Direktvertrieb. Wir werden den Stellenwert der Kunden bei der Gestaltung unserer Produktionskette beleuchten sowie die Möglichkeiten, diese effizient und funktionell gestalten zu können, um die Produktqualität und ihre Nachhaltigkeit in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu gewährleisten”

Das sagt Marcello Bianchi, Referent des ersten Webinars am Donnerstag 17. März um 17.00 Uhr. Der ehemalige Grafikdesigner gründete nach einem Ausbildungsaufenthalt in Australien seinen Betrieb Maso Zepp im Cembratal (TN), der heute ein innovatives Beispiel für einen alpinen Kleinstbetrieb darstellt. Insgesamt ein Hektar, wovon 3.000 Quadratmeter mit Gemüse, Heilkräutern und kleinen Früchten bebaut sind.

Weiter geht es gleich eine Woche später am 23. März mit Thomas Zanon von der Freien Universität Bozen, der über die aktuellen Herausforderungen der Fleischerzeugung in Südtirol referiert, begleitet von Erfahrungsberichten über die lokale Geflügel-, Schweine-, Rinder- und Kleinwiederkäuerzucht. Beim letzten Termin am 26. April spricht Raffaella Di Cagno, Professorin für Agrarmikrobiologie an der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Freien Universität Bozen und Leiterin des Labors Micro4Food im NOI Techpark, über fermentierte Lebensmittel als nachhaltige Form der Aufwertung und Wiederverwertung von landwirtschaftlichen Nebenprodukten.

Aber damit nicht genug: Die “Road to Direttissima” umfasst auch eine Podcast-Serie: Fünf Episoden zu je ca. 30 Minuten mit Geschichten von großen Plänen, kleinen Irrtümern und vielen Umwegen, vor allem aber von Mut und Innovationslust. Nachzuhören auf der Direttissima-Website und auf Spotify.

Dies alles dient als Vorbereitung auf die Direttissima Night: ein erstes Live-Event für die rührige Gemeinschaft innovativer Landwirte und ihre Zulieferer, für neue Inspiration, neue Produkte und neue Kontakte. Am Freitag 10. Juni im FieraMesse H1 Eventspace ab 18.30 Uhr.

Die Teilnahme an den Webinaren ist kostenlos bei vorheriger Registrierung auf der Homepage: die einmalige Anmeldung und damit ein Digital Pass gewährt Zugriff auf alle insgesamt acht Direttissima Webinare.