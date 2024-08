Drei Unternehmer-Generationen für DAO-Conad

In Brixen und Franzensfeste:

Der Aufbau und die Entwicklung eines eigenen Unternehmens ist eine Herausforderung, die im Laufe der Jahre immer komplexer geworden ist. Mit den richtigen Partnerschaften kann dies jedoch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten, besonders für diejenigen, die sich der Bereitstellung einer wichtigen, alltäglichen Dienstleistung wie dem Lebensmitteleinkauf widmen.

Für das Conad-Konsortium ist „Menschen über den Dingen“ eine Lebenseinstellung, die die gesamte Lieferkette prägt – beginnend bei seinen Mitgliedern. In der gesamten Provinz Bozen gibt es rund 40 Mitglieder mit mehr als 100 Supermärkten unter den Marken Conad, Conad City und Market Conad. Um die Bequemlichkeit, Qualität und die Wahrung der Werte einer führenden Marke für mehr als 11 Millionen Familien zu gewährleisten, vertrauen sie auf die DAO-Genossenschaft, die seit 1962 im Lebensmitteleinzelhandel tätig ist.

Drei Generationen von Unternehmern im Dienste der Kunden

In Brixen und Franzensfeste sind Roland Falk und seine Familie seit 1971 in der dritten Generation unternehmerisch tätig. Seit den 1990er Jahren sind sie Teil der DAO-Genossenschaft und haben die Entwicklung der Marke Conad in Südtirol maßgeblich miterlebt.

Die Unterschiede zwischen ihren beiden Supermärkten spiegeln die Vielfalt und Heterogenität des Gebiets wider, das DAO und Conad gemeinsam mit ihren Mitgliedern bedienen möchten. In diesem Ökosystem sind die Beziehungen zu den Kunden ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal.

„Wir arbeiten hauptsächlich mit lokalen Kunden zusammen“, erklärte Roland Falk, Leiter der aktuellen Geschäftsführung von Faroshopping, in einem Interview und fügt hinzu: „Viele unserer Kunden sind Stammkunden, die einen bequemen und vertrauten Supermarkt schätzen.“

Um einen Supermarkt im heutigen Marktumfeld erfolgreich zu betreiben, benötigt man einen Partner, der Unterstützung, Know-how und Dienstleistungen bietet, die ein Unternehmer allein nicht stemmen könnte.

„Die Mitgliedschaft bei DAO bietet Vorteile, die über die reine Warenversorgung hinausgehen“, fügte Falk hinzu. „Dazu gehören technische Unterstützung, Marketing-, Verwaltungs- oder Rechtsberatung sowie die Gewissheit, dass jede Innovation von DAO zum Nutzen aller Conad-Mitglieder in Südtirol bereitgestellt wird.“

Ein Beispiel hierfür sind die beiden autonomen „Prendi&Vai“-Geschäfte unter dem Label „Tuday Conad“, die DAO kürzlich eröffnet hat – zunächst in Verona (November 2023) und dann in Trient (Mai 2024). Dies markiert einen wichtigen Meilenstein für den gesamten italienischen Lebensmitteleinzelhandel, bei dem die Neuausrichtung des Geschäftsbetriebs eine intensivere Präsenz des Personals in den Kundenbeziehungen sicherstellen soll.