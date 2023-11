Erstklassiges Fernsehvergnügen

Wer unter einem Hörverlust leidet, braucht dann eventuell aber etwas mehr an Lautstärke. Dies kann unter Umständen sowohl die Anwesenden als auch die Nachbarn stören. Mit einem TV-Adaptern kann das Problem ganz einfach gelöst werden.

Die Zeiten, als man Hörgeräte nur zur Verstärkung nutzte, sind längst vorbei. Mittlerweile lassen sich moderne Hörsysteme mit vielen elektronischen Geräten verbinden und vielfach auch per App steuern. Der Ton kann somit auf direktem Weg von einem TV-Gerät, dem Laptop oder Radio ans Hörgerät übertragen werden – klar, deutlich und in Stereoqualität. Über die Bluetooth-Kopplung können sogar mehrere Geräte gleichzeitig verbunden werden, beispielsweise der Fernseher sowie das Mobiltelefon. Die Hörsysteme erfüllen dann die Funktion eines Kopfhörers mit individueller Tonanpassung. Dazu braucht es allerdings eine Vorrichtung zur drahtlosen Übertragung des Tons vom Fernseher auf das Hörgerät. Dafür hat jeder Hersteller von Hörgeräten TV Adapter im Sortiment, die mit den jeweiligen Hörgeräten kompatibel sind.

Gut informiert kaufen

Bei einem Kauf beraten Sie unsere Hörexperten gerne, welcher Adapter mit welchem Hörgerät kompatibel ist und unkompliziert und störungsfrei funktioniert. Einige TV Adapter versprechen mittlerweile über eine Distanz von bis zu 15 Metern an eine unbegrenzte Anzahl an verbundenen Zuhörern einwandfrei zu übertragen – dank AirStream-Technologie in hervorragender Klangqualität und mit minimaler Übertragungsverzögerung.

Wer gerne fernsieht und vor dem Kauf eines neuen oder seines ersten Hörgeräts steht, sollte sich für ein Bluetooth-fähiges Hörsystem entscheiden. Dieses kann sich dann mit dem Adapter, welcher mittels Kabel mit dem TV-Gerät verknüpft wird, per Bluetooth verbinden. In jenen Fällen, in denen das Hörgerät noch nicht über die Bluetooth Technologie verfügt sind noch eventuelle Zusatzgeräte, sogenannte Streamer, erforderlich.

Lösungen für jede und jeden

Bei Zelger finden Sie umfassende Beratung für Ihre individuelle Situation und zahlreiche konkrete Lösungen. Auch solche für Personen, die keine oder noch keine Hörgeräte tragen.

