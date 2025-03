First20 sucht Südtirols beliebteste Aperitivo-Bar

Von: First Avenue

Gemeinsam mit ALPL entscheidest du, welche Aperitivo-Bar sich an die Spitze setzt!

Es ist wieder soweit: Die First20-Publikumsauswahl der beliebtesten Aperitivo-Bars in Südtirol startet – und wir benötigen deine Stimme! Ob du auf den perfekten Spritz, innovative Signature-Drinks oder die beste Atmosphäre stehst – deine Stimme zählt. Bis zum 7. April kannst du täglich für deine Lieblingsbar abstimmen. Und wie immer bei First20 gibt es auch etwas zu gewinnen: 10 exklusive ALPL Apfelsekt-Geschenkboxen warten auf dich! Also verrate uns, wo der Aperitivo einfach unschlagbar ist und welche Bar den ersten Platz verdient.

-> Hier geht’s direkt zur Abstimmung!

Über First20: Von euch gewählt und ausgezeichnet

First20 ist ein Gütesiegel, das von First Avenue in Kooperation mit den Nutzern der bekanntesten Info-, News- und Communityportale Südtirols verliehen wird. Die Auszeichnung honoriert Betriebe, Unternehmen, Vereine und Dienstleister in Südtirol, die in offenen Abstimmungen als besonders beliebt und empfehlenswert eingestuft werden.

Unser Partner ALPL – Apfelsekt mit Charakter

ALPL steht für erfrischenden Genuss aus besten Südtiroler Äpfeln. Mit einem Hauch von Eleganz und einer feinperligen Struktur überzeugt der Apfelsekt durch seine fruchtige Frische und seinen natürlichen Geschmack. Perfekt als Aperitif oder für besondere Momente – ALPL bringt das Beste aus der Region ins Glas.