Frisch und munter, wird’s jeden Tag bunter!

Genussfrühling in Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders:

Zur Ruhe kommen und zugleich neue Kräfte aktivieren und mit allen Sinnen genießen! All das ist möglich beim Genussfrühling in der Ferienregion Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders!

Am Samstag, 13. Mai öffnen die Weinbauern „Ban Winzer“ ihre Weingüter und gewähren bei einem Gläschen Wein Einblick in ihre Keller. Die Weingüter, die zwischen Villanders, Klausen und Feldthurns liegen, können wunderbar zu Fuß erreicht werden. Wer möchte, kann zu einer der Kellereien wandern und dann mit dem kostenlosen Shuttlebus weiterfahren. Zwischen 14:00 und 22:00 Uhr fährt im Halbstundentakt ein Kleinbus in beide Richtungen, wo man bequem bei den einzelnen Höfen ein- und aussteigen kann.

Teilnehmende Weingüter: Kellerei Eisacktal, Weingut Spitalerhof, Weingut Thomas Dorfmann, Weingut Garlider, Weingut Radoar, Weingut Zöhlhof, Weingut Röck

Im Rahmen des Eisacktaler Weißweinfestivals SABIONA23 werden am 27. Mai in der Künstlerstadt Klausen die edlen Tropfen aus den Weingärten zwischen Kloster Neustift über Klausen bis ins südliche Eisacktal verkostet.

Bei einem Weinparcours der besonderen Art können Genießer an Verkostungsstationen die Weine nach Rebsorten aufgeteilt genießen, welche von Sommeliers kredenzt werden.

Neben der Weinverkostung gibt es eine Wine-Lounge mit einer offenen Bar, wo die Weine auch glasweise konsumiert werden können. Regionale kulinarische Spezialitäten werden zudem serviert.

Frühlingsgenuss pur! Und wer seinem Gaumen und der Seele etwas Gutes tun möchte, kann sich von den teilnehmenden Gastbetrieben mit pfiffigen Frühlingsgerichten verwöhnen lassen.

Das abwechslungsreiche Aktivprogramm mit geführten Frühlingswanderungen, sanftem Yoga und spannenden Bergtouren sorgt für die perfekte Balance zu den kulinarischen Genusswochen.

Infos unter: www.klausen.it/frühling