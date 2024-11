Let’s Apple 2024:

In Südtirol bauen über 6.000 Bäuerinnen und Bauern die knackige, saftige und süße Frucht an. - Foto: © Südtiroler Apfelkonsortium

Von: First Avenue

Am zweiten Freitag im November, dem 8. November, lädt das Südtiroler Apfelkonsortium Unternehmen ein, den Tag des Apfels mit einem besonderen Gewinnspiel zu feiern. Äpfel sind nicht nur lecker und gesund, sondern auch unglaublich vielfältig. Bei „Let’s apple“ haben die Gewinner die Möglichkeit, 16 verschiedene Apfelsorten zu probieren und zu genießen – jede Woche eine neue Sorte!

„Let’s Apple“ findet 2024 bereits zum vierten Mal statt und bietet Unternehmen die Chance, eine gesunde Jause zu gewinnen. Über 16 Wochen hinweg erhalten die Gewinner wöchentlich eine neue Apfelsorte direkt ins Büro geliefert – jede Woche eine frische Geschmackserfahrung.

Die Teilnahme ist ganz unkompliziert: Unternehmen beantworten auf der Webseite einige Fragen rund um den Südtiroler Apfel und können so am Gewinnspiel teilnehmen. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es auf.

In diesem Jahr haben Unternehmen bis zum 6. Dezember Zeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Georg Kössler, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums, freut sich: „Wir möchten an den Erfolg der letzten Jahre mit rund 700 Teilnehmenden anknüpfen und bieten deshalb erneut das Gewinnspiel und die gesunde Jause an.“

Neben der Chance, köstliche Äpfel zu gewinnen, fördert „Let’s Apple“ auch das Wohlbefinden und den Teamgeist. Die wöchentlichen Apfellieferungen bereichern nicht nur den Arbeitsalltag, sondern stärken die Zusammenarbeit im Team. „Let’s Apple“ verbindet Genuss, Gesundheit und Teamgeist – eine erfrischende Möglichkeit, den Arbeitsalltag aufzupeppen und das Wohlbefinden im Büro zu steigern. Einfach mitmachen und gewinnen!