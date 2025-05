mit neuem Gesicht und altem Versprechen

Von: First Avenue

Am 29. Mai hat der neue Conad City in Toblach seine Türen am Pfarrplatz geöffnet. Nach der Schließung des bisherigen Standorts am Rathausplatz muss die Bevölkerung nicht auf ihren Nahversorger verzichten – im Gegenteil: Sie kann sich nun über ein rundum verbessertes Einkaufserlebnis freuen.

Geführt wird der Markt von Anjoka Srl, einem langjährigen DAO-Partner, der mit viel Engagement und Gespür für die Bedürfnisse der Menschen die Nahversorgung in Südtirols Ortschaften sichert. Mit mittlerweile über zehn Standorten, vor allem in ländlichen Gebieten, leistet Anjoka einen wichtigen Beitrag dazu, auch abseits der Städte eine verlässliche Nahversorgung zu garantieren – mit der Qualität von Conad und der Nähe eines vertrauten lokalen Angebots.

Mehr Platz, mehr Auswahl, mehr Aufmerksamkeit

Der neue Standort bringt viele konkrete Vorteile für die Kundinnen und Kunden: Der Conad City ist nun leichter zugänglich – insbesondere für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung – und bietet ein modernes, übersichtliches und einladendes Ambiente. Das neue Layout umfasst über 12.000 Artikel – von frischen Lebensmitteln für den Alltag über Gesundheitsprodukte bis hin zu lokalen Spezialitäten und einer gut sortierten Weinauswahl im Kellerbereich.

Besonderes Highlight: die erweiterte Feinkostabteilung mit frisch zubereiteten Gerichten zum Mitnehmen – ideal für alle, die wenig Zeit haben, aber nicht auf guten Geschmack verzichten wollen. Auch der Kassenbereich wurde optimiert: Drei statt bisher zwei Kassen sorgen für kürzere Wartezeiten und einen reibungsloseren Ablauf.

Öffnungszeiten

Der neue Conad City in Toblach ist von Montag bis Samstag durchgehend von 8:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Ein bewährter Service – neu gedacht und gestaltet, aber dem wichtigsten Ziel treu geblieben: den Menschen nahe zu sein.