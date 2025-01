Rentri: Die neue Ära der Abfallverfolgbarkeit.

Von: First Avenue

Mit der Einführung von Rentri, dem Nationalen Elektronischen Register für die Verfolgbarkeit von Abfällen, welches ab Februar 2025 vorgesehen ist, steht die Abfallwirtschaft in Italien vor einem radikalen Wandel. Dieses neue digitale System, geregelt durch das Gesetzesdekret 152/2006 und umgesetzt vom Umweltministerium, verspricht eine Revolution in der Verfolgbarkeit von Abfallströmen und sorgt für mehr Transparenz und ökologische Verantwortung. Mauro Santini, CEO der Gruppe Santini, erklärt, wie das Unternehmen seine Kunden bei diesem Übergang unterstützt.

Ein Schritt nach vorn für die Nachhaltigkeit

„Rentri ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine großartige Gelegenheit, die Abfallwirtschaft zu verbessern“, erklärt Mauro Santini. „Durch Digitalisierung und mehr Transparenz können wir eine verantwortungsvollere und nachhaltigere Abfallwirtschaft gewährleisten und illegale Entsorgungen verhindern.“

Das System sieht die Ablösung der traditionellen Papierregister durch digitale Modelle vor, die effizienter und sicherer sind. Die neue Regelung umfasst die Einführung eines digitalen chronologischen Registers und aktualisierter Abfallidentifikationsformulare, wodurch Fehler reduziert und Prozesse optimiert werden.

Wer sich anpassen muss

Laut Gesetzgebung sind folgende Akteure verpflichtet, sich bei Rentri zu registrieren:

•Unternehmen und Einrichtungen, die Abfallbehandlungen durchführen;

•Erzeuger gefährlicher Abfälle;

•Transporteure und Vermittler gefährlicher Abfälle;

•Konsortien, die sich mit der Wiederverwertung und dem Recycling bestimmter Abfallarten befassen;

•Erzeuger von nicht gefährlichen Sonderabfällen mit mehr als 10 Mitarbeitern.

Das Gesetz sieht außerdem vor, dass ab dem 13. Februar 2025 die aktuellen Modelle des chronologischen Registers und des Formulars ungültig werden. Die neuen digitalen Modelle ersetzen schrittweise die Papierformulare und machen die Digitalisierung der Prozesse obligatorisch.

Die Unterstützung der Gruppe Santini

Um ihre Kunden bei diesem Übergang zu unterstützen, hat die Gruppe Santini eine Reihe spezifischer Dienstleistungen entwickelt. „Wir stehen Unternehmen mit Schulungen, gezielter Beratung und fortschrittlichen Programmen zur digitalen Verwaltung der Register und zur Interoperabilität mit dem Rentri-System zur Seite“, erklärt der CEO.

Zu den angebotenen Lösungen gehören:

•Individuelle Schulungen: Kurse zur Aktualisierung des Personals zu den neuen gesetzlichen Anforderungen und Rentri-Betriebsverfahren.

•Gezielte Beratung: Unterstützung bei der Analyse der spezifischen Bedürfnisse jedes Unternehmens und der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen.

•Digitale Dienstleistungen: Programme zur Führung der digitalen chronologischen Register und zur Erstellung der Formulare im digitalen Format, die die Interoperabilität mit der Rentri-Plattform gewährleisten.

Was sich ab dem 13. Februar 2025 ändert

Ab dem 13. Februar 2025 ersetzen die neuen digitalen Modelle des chronologischen Registers und des Abfallerkennungsscheines die Papierformulare. Für die digitale Verwaltung müssen die Betreiber:

•sich bei der Rentri-Plattform anmelden;

•die Interoperabilität zwischen ihren Managementsystemen und Rentri aktivieren;

•die Registerdaten regelmäßig an das zentrale System übermitteln.

Die Nichteinhaltung der Vorgaben führt zu Verwaltungsstrafen, die bei gefährlichen Abfällen bis zu 3.000 Euro betragen können. „Die Einhaltung der Fristen ist entscheidend, um rechtliche und verwaltungstechnische Probleme zu vermeiden“, warnt Santini.

Ein Engagement für die Zukunft

Mauro Santini zufolge markiert die Einführung von Rentri einen epochalen Wendepunkt für den Umweltsektor in Italien. „Es geht nicht nur darum, eine Vorschrift zu erfüllen, sondern einen kulturellen Wandel zu vollziehen, der die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten stellt.“

Die Gruppe Santini positioniert sich dank ihrer Erfahrung im Sektor als strategischer Partner für Unternehmen und bietet nicht nur Dienstleistungen, sondern auch eine zukunftsorientierte Vision an.

„Unsere Mission ist es, Kunden nicht nur bei der Einhaltung der Vorschriften zu unterstützen, sondern auch ihre Umwelt- und Organisationsleistung zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass dieser Wandel nachhaltige Vorteile sowohl für Unternehmen als auch für unseren Planeten bringen wird“, schließt Santini.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen der Gruppe Santini finden Sie unter: https://www.grupposantini.com/de/beratung/rentri-autocheck