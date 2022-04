Die kleinformatige robuste nussbraune Wandschindel gilt als der Klassiker in der Fassadengestaltung und passt sich perfekt an organische Formen an. © Stefanie Andolfato

Die Gebäudesanierung und Erweiterung des Hotel Falkensteiner in Ehrenburg sind abgeschlossen – das Familienresort in Kiens setzt mit neuesten Erlebnis- und Action-Trends neue Maßstäbe und verzaubert mit atemberaubender innovativer Architektur und einem Dach, das es nicht nur in sich hat, sondern vor allem „auf sich“ – besser gesagt: einen Rooftop Sky Adventure Park der Extraklasse.

Die Ausgangslage für die Bauarbeiten des Dachs zwischen Altbau und Neubau stellte zu Beginn des Projekts eine Einschränkung dar, erwies sich aber als treibende Kraft für kreative Ideen für das Südtiroler preisgekrönte Architektur- und Designstudio noa*-network of architecture rund um Arch. Andreas Profanter. Das gesamte Hoteldach wird zur Aktivzone, ausgestattet vom Bozner Unternehmen Alpewa, offizieller Vertriebspartner von Prefa® in Italien. Für die Realisierung der Dachwelle werden über 5.000 Quadratmeter Prefa® Wandschindeln in nussbrauner Farbe verlegt. Installiert wurden sie von der Bauspenglerei Kammerer GmbH aus Kiens.

Das interaktive Hotel Dach ist unter anderem mit einem Fußballplatz, Bobby Car-Strecke, Ganzjahresskipiste mit Lift und einem Eislaufplatz ausgestattet, absolut einzigartig in Europa.

Bereits beim Entwurf der Gebäudesanierung wird klar: man überlässt nichts dem Zufall.

Das geschwungene wellenförmige Dach, das die verschiedenen Trakte in Form einer multifunktionalen Welle verbindet, überzeugt durch eine raffinierte Verlege-Technik. Die kleinformatige robuste nussbraune Wandschindel gilt als der Klassiker in der Fassadengestaltung und passt sich perfekt an organische Formen an. Dank ihrer Flexibilität lassen sich kleine, verwinkelte Stellen ebenso realisieren wie großflächige Fassaden – natürlich immer in höchster technischer Qualität. Optisch ergeben die kleinformatigen PREFA Wandschindeln aufgrund der verdeckten Befestigung ein schönes Bild, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Realisierung & Zeitrahmen vom Entwurf bis zur Fertigstellung:

Beginn der Planung: Februar 2020

Fertigstellung: November 2021