Ski-Opening in Obereggen und Party im Loox

Obereggen öffnet als erstes Skigebiet im weltweit größten Skiverbund Dolomiti Superski! Die Wintersaison in Obereggen beginnt heute Abend mit dem Nachtskifahren ab 19 Uhr auf der beleuchteten Skipiste in Obereggen. Am morgigen Samstag öffnen weitere Liftanlagen und Pisten von Obereggen, inklusive der Verbindung nach Pampeago. In Predazzo öffnen Lifte und Pisten am 2. Dezember.

Neuer Skimovie Parallel Slalom Reiterjoch und erneuerter Sessellift Tresca

Aktive Skifahrer finden ihr Glück auf einer der vielen Sportabfahrten, zum Beispiel auf der Oberholz-Piste: Von über 2000 Metern geht es knapp drei Kilometer lang rasant ins Tal. Oder wie wäre es mit dem „Latemar Sixpack“? Die sechs besten Abfahrten unter dem Latemar haben es in sich: Bis zu 60 Prozent Neigung, unvergleichliche Ausblicke, teilweise ist man hier auf den Spuren von Skirennläufern unterwegs. Eigentlich ein ideales Warm-Up, um sich mit Freunden auf der neuen „Skimovie Piste 8 (Toler)“ zu messen. Auf zwei Parallelparcours gilt es, die schnellste Zeit auf der 200 Meter langen Strecke zu fahren. Seine Ski-Star-Qualitäten kann man danach selbst beurteilen: Einfach auf www.skiline.cc das persönliche Video anschauen, herunterladen und teilen.

Der erneuerte Sessellift Tresca ist so komfortabel, dass man sich beinahe wünscht, die Fahrt möge doch ein wenig länger dauern als nur ein paar Minuten, die die Sesselbahn von der Tal- zur Bergstation benötigt. Neben den neuen Sesseln wurden auch die Tal- und Bergstationen neu gestaltetet. Snowboarder und Freestyler schwärmen dagegen vom großen Snowpark mit Boardercross-Strecke, die abwechslungsreiche Trick- und Jump-Möglichkeiten bietet und von Profis geshapt wird. Tipp für Nachtschwärmer: Von 24. November 2023 bis 29. März 2024 lädt Obereggen immer dienstags und freitags zum Nachtskilauf (19 bis 22 Uhr) ein.

ApèrOberholz

Der besondere Aperitivo Lungo auf der Berghütte Oberholz

Am 29. Dezember und im neuen Jahr am 05. und 19. Januar, am 09. und 23. Februar und am 08. und 29. März öffnet die Berghütte Oberholz erstmals abends seine Pforten und lädt zum „Aperitivo Lungo“ mit eigens kreierten Drinks sowie lokalen Köstlichkeiten. Zur Berghütte und zurück ins Tal geht es (ohne Skier) mit dem Sessellift Obereggen-Oberholz (Auffahrt 18 bis 22 Uhr; Letzte Rückfahrt 23.30 Uhr).

Weltweit führendes Skigebiet bis 60 Pistenkilometer 2023/2024

Obereggens Schnee ist Gold wert, das beweisen jährliche Topnoten von internationalen Testportalen. Die Experten von „Skiresort.de“ zeichneten 2023 das Skigebiet unterm Latemar zum weltweit führenden Skigebiet in der Kategorie Skigebiete bis 60 Pistenkilometer aus. Wem der Sinn nach anspruchsvollen Abfahrten und Traumcarving-Pisten steht, ist hier also goldrichtig. 18 Liftanlagen pendeln zwischen 1550 und 2500 Meter und sorgen für beste Verbindungen (50 Pistenkilometer) mit den benachbarten Skizentren von Pampeago und Predazzo. Im benachbarten Val di Fiemme gilt der Skipass Obereggen-Val di Fiemme für weitere 70 Pistenkilometer.

SPEZIALANGEBOTE SAISONSKIPASS + SAISONVERLEIH

Ein hervorragendes Angebot: Bis 24. Dezember bekommt ihr den Saisonskipass inklusive dem Saisonverleih der Ausrüstung für Groß und Klein zu Sonderpreisen:

Hier geht’s zu den Angeboten!

Obereggen setzt auf Nachhaltigkeit!

Urlaub in Obereggen ist übrigens per se nachhaltig: Der gesamte Ort wird seit 2007 mit regionaler Biomasse geheizt. Durch das Fernheizwerk konnten in den letzten 15 Jahren ca. 7.722.000 Liter Heizöl und somit ca. 21.300 Tonnen CO2 eingespart werden. Auch die Berghütte Oberholz wird seit ihrer Eröffnung im 2016 ausschließlich mit Erdwärme geheizt.

Verpasst nicht das Opening-Wochenende!

Es gibt jede Menge Ski-Spaß und ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm im LOOX!

Freitag, den 24. November

Nicht nur die beleuchtete Skipiste öffnet von 19 bis 22 Uhr, sondern auch das LOOX öffnet wieder seine Tore. Zum Opening spielen DJ Rudy MC und DJ Favy.

Samstag, den 25. November

Eröffnung der Liftanlagen in Obereggen und Pampeago

Im LOOX – The Alpine Club: Live Performance mit NIC Johnston.