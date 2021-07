Sparkasse startet ON, das neue Online-Banking

Neben den klassischen Funktionen ist ON individuell personalisierbar, angefangen bei der Startseite.

Sie können auch Investitionsvorschläge zeichnen, Produkte erwerben und maßgeschneiderte Dienstleistungen erhalten. Die meisten Transaktionen erledigen sich mit nur einem Klick und Überweisungen können Sie in Echtzeit durchführen.

Im Bereich “Für Dich” stehen ausgewählte Produkte auf der Basis Ihres Profils bereit; “Beträge verbergen” ermöglicht es Ihnen, Ihren Kontostand und Ihre Bewegungen zu verstecken; zudem gibt es “Protection Mountain”, die Police für Sportler, die über die ON-App auch nur für einen Tag aktiviert werden kann.

ON ist für PCs, Tablets und Smartphones verfügbar, indem Sie die App herunterladen. Die Tutorials sind auf der entsprechenden Webseite verfügbar.

Von: suedtirolonline