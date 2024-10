Foto: © ‘s Terner Schmelzpfandl Lokale Produkte und bäuerliche Spezialitäten kommen in Terenten auf den Tisch.

Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten. Vom 18. bis 27. Oktober ist wieder Schmelzpfandl-Zeit in Terenten. Bei der Terner Bauernkuchl werden lokale Produkte und traditionelle Spezialitäten aufgetischt.

Genießen Sie Erdäpflblattlan, Tirtlan, Pressknödel, Buchweizenribbla, Schwarzbrotsuppe, Bauernbratl, Hirschgulasch, Menüs aus der Bauernkuchl, Schmelzpfandl Frühstück sowie zahlreiche Erlebnistipps für die ganze Familie.

Alles rund ums Ranggeln, Bauernhofbesichtigung, Mühlenwanderung, Bauernmarkt, Kunsthandwerk der „Tearna Måchårt“ und Kindowerkstott runden das Programm ab.

Alle Infos auf www.schmelzpfandl.com

Folder 2024

Ranggeln, eine bäuerliche Tradition

Die Knechte „ranggelten“ sich einst aus, wer die schwere ungute Arbeit und wer die feine leichte Arbeit verrichten durfte. Zum 25-Jahr-Jubiläum der Sektion Ranggeln des ASV Terenten gibt es am Sonntag, 20.10. ein Schnupper-Ranggeln für Kinder und die Tearna Ranggel Meisterschaft. An beiden Sonntagen (20.+27.10.) bietet eine Ausstellung viel Interessantes.

Tearna Måchårt, „Kindowerkstott“ und mehr Erlebnistipps

An den Sonntagen (20.+27.10.) locken Bauernmarkt, Mühlenbesichtigung und ein großer Spielplatz, am zweiten Sonntag (27.10.) zudem traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt (Klöppeln, Schuhe fertigen, Körbe flechten, Messer schmieden, Federkiel sticken, spinnen, stricken, töpfern, nähen, Puppen kreieren, Guasl drehen, Kirschta Kropfn machen, Künstler Bildmaler, Pralinenwerkstatt, Kinderpatschlan häkeln, Krippen bauen) und eine eigene „Kindowekstott“.

RAHMENPROGRAMM 18. – 27.10.:

Bauernkuchl 18. – 27.10.

alle Speisekarten finden Sie hier online

Ranggeln

Eine bäuerliche Tradition zum 25-Jahr-Jubiläum des ASV Terenten, Sektion Ranggeln

SO 20.10. | 9.30 – 12 Uhr | Schnupper-Ranggeln für Kinder und Interessierte

SO 20.10. | 14 – 17 Uhr | Tearna Ranggel Meisterschaft

SO 20. + 27.10. | 9.30 – 16 Uhr | Ausstellung 25 Jahre Sektion Ranggeln

Selbergmocht

Wanderung mit Zubereitung einer Bauernhof-Pizza und Verkostung von Selbstgemachten.

MI 23.10. | 9.30 – 14 Uhr

Arche Hof Alpegger

Besichtigung des Hofes, der sich auf die Haltung und Zucht von vom Aussterben bedrohten Nutztierarten spezialisiert hat.

FR 25.10. | 15.30 – 17 Uhr

Kindowerkstott der Tearna Måchårt

Tearna Måchårt – Kunsthandwerk

SO 27.10. |9.30-16 Uhr

Bauernmarkt

SO 20.+ 27.10. | 9.30 – 16 Uhr

Mühlenbesichtigung

SO 20. + 27.10. | 10 – 14 Uhr

Großer Kinderspielplatz



Gasthaus-Singen

FR 18.10. | Restaurant Waldrast

Tearna Genuss-Runde

3 Gastbetriebe auf einen Streich.

MO 21.10. um 19 Uhr

DI 22.10. um 19 Uhr

Schmelzpfandl Frühstück

Schmelzpfandl Menü

Restaurant Tirolerhof

Schmelzpfandl Aus-Schmaus

SO 27.10. | Restaurant Edelweiss

Infos und Anmeldung

Tel. 0472/546140 – www.schmelzpfandl.com