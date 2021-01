WAMS Socken aus Südtirol

Where are my socks?! (Wo sind meine Socken?!) Das fragen sich so manchen Menschen, morgens, nach ihrem Guten-Morgen-Kaffee.

Das Südtiroler Sockenlabel WAMS?! Hat die Antwort parat. Seit 2013 werden coole, stylishe und nicht alltägliche Socken in Südtirol designed und in der Lombardei hergestellt. Erwähnenswert, die ganze Produktion findet ausschließlich nur in Italien statt.

Dies garantiert nicht nur höchsten Tragekomfort und Qualität, sondern auch faire Produktion und Nachhaltigkeit.

Im Herbst 2020 wurde die Firma von den beiden Neumarktern Simon Cristofoletti und Marian Pichler, beide 23 Jahre jung, übernommen und so begann gleichzeitig eine neue „wamser“ – Ära. Wieso man gerade in „Krisenzeiten“ eine Firma übernimmt, erklären die beiden so: „Wir wussten immer, dass Wams?! viel potenzial hat, dies aber in letzter Zeit leider nicht voll ausgeschöpft wurde. Uns ist klar, dass viel Verantwortung und Risikobereitschaft damit verbunden sind, aber gerade deshalb werden wir Vollgas geben.“

Daniel Kaneider war in den vergangen Jahren der leitende geniale Kopf hinter Wams?!. Im Februar 2018 entschied sich Kaneider für eine Erfahrung fernab der Heimat. Um beiden Arbeiten nachzugehen, war natürlich die Zeit zu knapp, weshalb die Entscheidung Kaneiders die Firma in die Hände der beiden Jungs zu geben, eine einfache war. Simon, der schon während seines Studiums mehrere Jahre bei Wams?! war, kannte Kaneider gut und weiß ganz genau, welche Zahnräder greifen müssen damit das Unternehmen reibungsfrei laufen kann.

Im Jahr 2021 wird vermehrt auf den Onlinemarkt gesetzt. Trotzdem wird der Fachhandel nicht zu kurz kommen und die vielerlei bunten Socken werden wie sonst auch immer in Modeboutiquen in ganz Europa baumeln. Wie für so viele Marken und Unternehmen Südtirols spielt die Herkunft auch für Wams?! eine große Rolle. Seit kurzem kann man die neue Südtirol Wams?! Kollektion 2.0, die von den vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter inspiriert wurde, online und in verschiedenen Geschäften bestaunen und erwerben. Auch die Suche nach Investoren und verschiedenen Kollaborationen bleibt ein großes Ziel des Unternehmens.

Bald wird WAMS?! stolze acht Jahre alt. Man darf gespannt sein, was sich die Jungs für diesen großen Tag einfallen lassen. Davon sind Simon und Marian überzeugt: Socken sind nicht nur ein einfaches Kleidungsstück sondern ein stylishes Modeaccesoire.

Wams Fashion Srls

Via Brennero 5

39055 Pineta di Laives

info@wam-socks.com

www.wam-socks.com

Phone: +39 3317773481