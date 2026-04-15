Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum

Von: First Avenue

Das Weingut Pföstl feiert heuer ein besonderes Jubiläum. Was einst als Vision begann, ist heute ein lebendiger Betrieb mit Charakter, Handschrift und Leidenschaft für authentische Weine.

Zum runden Geburtstag haben sich die beiden Gründer selbst beschenkt – mit einem neuen, zugleich geschichtsträchtigen Weinberg. Die Flächen unter Schloss Gojen, einst bereits von Erzherzog Johann von Österreich mit Reben bepflanzt, werden nun vom Weingut Pföstl bewirtschaftet. Mitte des 19. Jahrhunderts brachte der Erzherzog französische Rebsorten nach Südtirol – eine Tradition, die heute ihre Fortsetzung findet: Sauvignon und Blauburgunder gedeihen hier erneut und verbinden Historie mit Gegenwart.

Auch im Sortiment zeigt sich die Entwicklung der letzten Jahre. Neben dem beliebten Rosé „Stieglitz“ ergänzt nun ein Lagrein Kretzer das Angebot – zwei Weine, die unterschiedlicher kaum sein könnten und gerade deshalb begeistern. Der Stieglitz präsentiert sich hell in der Farbe, mit frischer Nase und feinen Johannisbeeraromen, am Gaumen geschmeidig und rund. Der Lagrein Kretzer hingegen zeigt sich traditioneller, etwas dunkler, mit anregendem Gerbstoff und einer eleganten Kirscharomatik.

Zehn Jahre Weingut Pföstl stehen für Mut, Freundschaft und die Freude daran, Wein nicht nur zu machen, sondern zu leben. Ein Jubiläum, das Lust auf die nächsten Kapitel macht.