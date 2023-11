Zelger ist ein traditionsreiches, Südtiroler Familienunternehmen mit einer klaren Mission: man setzt auf Innovation und Qualität, um Menschen mit Hörproblemen ein besseres Leben zu ermöglichen.

Gegründet 1982 in Bozen gehören mittlerweile 20 Filialen in ganz Norditalien zum Unternehmen. Zelger arbeitet markenunabhängig und bietet seinen Kunden seit über 40 Jahren maßgeschneiderte Hör-Lösungen an. Das Unternehmen ist in seiner Branche führend und setzt stets auf innovative Technologien und Lösungen.

Zelger unterstützt angehende Hörakustiker auf ihrem Ausbildungsweg, einem dreijährigen Laureatsstudium in „Tecniche audioprotesiche“, durch Studienstipendien. Nach Abschluss des Studiums erwartet die Stipendiaten ein gesicherter Arbeitsplatz in einer der vier Filialen in Südtirol oder Norditalien, je nach individuellem Wunsch.

Was macht ein/e HörakustikerIn?

HörgeräteakustikerInnen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Hörminderung. Bei schwerhörigen Kindern können sie die Voraussetzungen für eine normale Sprachentwicklung schaffen.

Die Hörgerätetechnologie selbst hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Mit der Einführung der künstlichen Intelligenz in Hörgeräten sind Menschen mit Hörproblemen vollkommen neue Möglichkeiten eröffnet worden; Hörgeräte mit Wireless-Technologie bieten heute dem Hörgeräteträger noch umfassendere Kommunikationsmöglichkeiten und eine enorme Verbesserung im Sprachverstehen. Aufgabe des Hörakustikers ist es, die geeignete Hörlösung für den/die NutzerIn auszuwählen und gezielt an die individuellen Höranforderungen anzupassen. Dazu muss er oder sie nicht nur die technischen Aspekte beherrschen, sondern ein Vertrauensverhältnis mit den KundInnen aufbauen können, um diesen im Umgang und bei der Gewöhnung an die Hörsysteme zu unterstützen. HörgeräteakustikerInnen stehen beratend zur Seite und helfen bei Problemen und Fragen. Interesse an audiologischen Themen, handwerkliches Geschick, Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit Menschen sind die wichtigsten Voraussetzungen für diesen Beruf.

Wenn Ihr Interesse am Berufsbild des Hörakustikers und einer Karriere bei Zelger geweckt wurde, zögern Sie nicht, sich bei der Firma Zelger zu melden. Dort sind Sie herzlich willkommen zu einem Kennenlerngespräch und einem Probearbeitstag. Kontaktieren Sie das Unternehmen unter jobs@zelger.it, um den ersten Schritt auf dem Weg zu einem erfüllenden Beruf bei Zelger zu machen.

www.zelger.it