1. Weltcupsieg – Truppe gewann Åre-Slalom vor Liensberger

Von: apa

Österreichs Alpinski-Frauen haben beim Slalom in Åre einen Doppelsieg gefeiert. Katharina Truppe gewann am Sonntag im schwedischen Wintersportort vor Katharina Liensberger und schaffte damit ihren Premierensieg im Weltcup. Die Kärntnerin katapultierte sich nach Rang sechs im ersten Lauf im Finale mit der drittbesten Laufzeit noch ganz nach vorne. Liensberger verbesserte sich vom dritten auf den zweiten Rang und hatte 5/100 Sek. Rückstand. Dritte wurde Mikaela Shiffrin.

Der US-Star hatte zur Halbzeit geführt, verpasste aber schlussendlich seinen 101. Weltcuperfolg um 19/100. “Ich kann kaum stehen, meine Füße zittern so unglaublich. Es war so nervenaufreibend”, sagte die 29-jährige Truppe nach dem Rennen im ORF. “Als ich gewusst habe, dass ich am Podium bin, war es schon gelassener. Aber wie die Mika immer mehr verloren hat, war die Hoffnung da ‘vielleicht geht es sich heute aus’. Unglaublich, ich kann es gar nicht beschreiben.”

Truppe stand bisher vier Mal auf einem Weltcup-Podest, jeweils auf dem dritten Platz. Die 29-Jährige sorgte zudem für den ersten Slalom-Erfolg der ÖSV-Frauen seit drei Jahren, damals hatte Liensberger in Åre gewonnen. “G’rad nach der Saison, in der es jetzt nicht immer so einfach war, ist das heute einfach nur genial und sehr aufwühlend. Ich weiß nicht, wohin ich das einordnen soll. Ich werde es genießen und alles aufsaugen”, meinte Truppe.

“Katharina-Tag” in Åre

Die stark verkühlte Liensberger war mit Rang zwei glücklich, aber völlig ausgelaugt. “Das war wirklich kein leichter Tag für mich. Umso erfreulicher ist es, so ein Ergebnis zu holen. Es ist wunderschön, das da erleben zu dürfen”, sagte die Vorarlbergerin, die sich gemeinsam mit ihrer Teamkollegin freute. “Grandiose Leistung von der Kathi. Ich denke heute war wirklich Katharina-Tag.” Kraft zum Feiern war aber keine mehr vorhanden. “Ich werde jetzt ins Bett gehen und mich erholen. Es war eine Meisterleistung, und bin dankbar, dass es so gut gegangen ist.”

Sie komplettierte damit nicht nur den ersten rot-weiß-roten Doppelsieg im Slalom der Frauen seit 13 Jahren, sondern hat auch beim Weltcup-Finale in den USA am Monatsende noch Chancen auf die kleine Kristallkugel. Slalom-Leaderin Zrinka Ljutic aus Kroatien wurde am Sonntag nur Zehnte und hat 51 Zähler Vorsprung auf Liensberger, die auf Rang drei liegt. Auch die zweitplatzierte Schweizerin Camille Rast ließ in Åre als Elfte ein wenig aus und ist nur mehr zehn Punkte vor dem ÖSV-Star. Obendrein übersprang Liensberger nun die 500-Punkte-Marke, wodurch sie in Sun Valley auch im Riesentorlauf startberechtigt sein wird.

Shiffrin mit weiterer Rekordmarke

Shiffrin verpasste zwar den Sieg und hat auch keine Chance mehr auf die Kristallkugel, dafür verbuchte die US-Amerikanerin, die am kommenden Donnerstag ihren 30. Geburtstag feiert, ihren 156. Podestplatz im Weltcup. Das ist eine neue Rekordmarke, Ski-Legende Ingemar Stenmark stand 155 Mal auf dem Stockerl. Dass es nicht zum 101. Sieg reichte, nahm Shiffrin recht locker. “Es waren wirklich schwierige Bedingungen und schlechte Sicht. Beide Kathis haben einen unglaublichen Job gemacht. Man musste sehr präzise fahren, aber auch aggressiv. Am Ende war es wohl bei diesen Bedingungen mein bestes Skirennen, also ist es für mich okay.”

Katharina Huber wurde als drittbeste Österreicherin 17. (+1,82) unmittelbar vor Teamkollegin Katharina Gallhuber (+1,89). Franziska Gritsch und alle weiteren ÖSV-Läuferinnen hatten den zweiten Lauf verpasst. Sara Hector, die im ersten Durchgang die drittschnellste Zeit erzielt hatte, wurde disqualifiziert. Die Schwedin wies am Ski eine zu hohe Bindungsplatte auf und wurde daher aus dem Rennen genommen.