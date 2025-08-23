Aktuelle Seite: Home > Sport > 100. Tor von Ronaldo für Al-Nassr reicht nicht
100. Tor von Ronaldo für Al-Nassr reicht nicht

Samstag, 23. August 2025 | 17:47 Uhr
Ronaldo jubelte, Al-Nassr unterlag dennoch
Von: APA/Reuters

Cristiano Ronaldo hat rund zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien sein 100. Tor für Al-Nassr angeschrieben. Der Jubiläumstreffer des 40-jährigen Fußball-Superstars konnte die Niederlage seines Teams im saudischen Supercup gegen Al-Ahli dennoch nicht verhindern. Al-Nassr unterlag bei der in Hongkong ausgetragenen Partie nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen mit 3:5.

Ronaldo traf in seinem 113. Spiel für Al-Nassr fünf Minuten vor der Pause per Hand-Elfmeter zum 1:0. In der Elfer-Entscheidung war der im Jänner 2023 nach Riad gezogene Portugiese vom Punkt zwar ebenfalls erfolgreich, Al-Ahli verwertete im Unterschied zum Rivalen aber alle Versuche.

Zumindest 100 Tore hatte Ronaldo in seiner Club-Karriere bereits für Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin erzielt.

