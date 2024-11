1:1 – Caicedo verhindert ManUnited-Erfolg gegen Chelsea

Von: APA/Reuters

Im ersten Premier-League-Spiel nach der Entlassung von Trainer Erik ten Hag ist Manchester United nicht über ein 1:1 gegen Chelsea hinausgekommen. United-Kapitän Bruno Fernandes (70.) verwandelte am Sonntag zunächst einen Elfmeter, doch Moises Caicedo glich nur vier Minuten später mit einem sehenswerten Volley aus. Chelsea liegt mit 18 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, während United nach zehn Spielen mit zwölf Punkten nur 13. ist.

Bei Manchester saß Interimstrainer Ruud van Nistelrooy auf der Bank. Dessen niederländischer Landsmann Ten Hag war am Montag von seinen Aufgaben entbunden worden, nachdem United in der Premier League auf Platz 14 abgerutscht war. Ruben Amorim von Sporting Lissabon wurde am Freitag als sein Nachfolger offiziell bestätigt und wird am 11. November zum Club stoßen.