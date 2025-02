110. NBA-Double-Double von Jakob Pöltl bei Raptors-Sieg

Von: apa

Die Toronto Raptors haben am Sonntag den achten Sieg in den vergangenen zehn Spielen in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Die Kanadier setzten sich vor eigenem Publikum gegen die LA Clippers 115:108 durch. Jakob Pöltl steuerte mit je zehn Punkten und Rebounds sein 110. Double-Double in der Liga bei. Hinzu kamen drei Assists und ein Block. Der 29-jährige Center aus Wien war 30:59 Minuten im Einsatz.

Beim Wiedersehen mit Kawhi Leonard und Norman Powell (kam nicht zum Einsatz) aus dem Championship-Team des Jahres 2019 drehten die Kanadier im dritten Viertel auf und setzten sich vorentscheidend ab. Nach dem 61:61 zur Halbzeit stand es vor dem Schlussabschnitt 92:77. Der Sieg geriet danach nicht mehr in Gefahr. Bei den Raptors schrieben sieben Spieler zweistellig an. RJ Barrett war mit 20 Punkten der erfolgreichste Werfer.

Am Dienstag und Mittwoch steht ein “Doppel” für Toronto auf dem Spielplan. Pöltl und seine Kollegen empfangen binnen 24 Stunden mit den New York Knicks und den Memphis Grizzlies jeweils Teams, die klar auf Play-off-Kurs sind.

Cleveland feierte 40. Saisonsieg

Die Cleveland Cavaliers haben als erstes Team die Marke von 40 Saisonsiegen erreicht. Der NBA-Leader ließ den Dallas Mavericks (noch ohne Anthony Davis) nicht den Funken einer Chance und gewann 144:101. Angeführt von Sam Merrill mit 27 Punkten scorten acht Spieler des Teams aus Ohio zweistellig.