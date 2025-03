1:3-Heimniederlage: Wölfe verlieren erhobenen Hauptes

Von: ka

Bruneck – Mit dem spektakulären Auswärtssieg in Klagenfurt haben die Wölfe in der Viertelfinalserie auf 2:3 verkürzt. Heute kreuzen der HC Pustertal und der EC-KAC zum sechsten Mal die Schläger. Für die Wölfe zählt dabei nur ein Sieg, um in der Viertelfinalserie erneut auszugleichen und ein Spiel 7 zu erzwingen. Nach dem Ausfall von Jason Akeson (verletzt) stellt Jason Jaspers die Linien komplett um. Ole Andersen und Alex Petan (beide Saisonende) und Mikael Frycklund fehlen unverändert.

Der HC Pustertal startet etwas passiv ins Spiel, die Gäste aus Klagenfurt agieren deutlich aktiver. Die erste gute Möglichkeit hat Nick Pastujov, der nach einem Zuordnungsfehler in der Abwehr unbedrängt abziehen kann; sein Handgelenkschuss geht knapp am Tor vorbei. Kurz darauf jubeln die 300 mitgereisten Rotjacken-Fans: Der HCP bringt den Puck nach einem Angriff nicht richtig aus der eigenen Zone, Clemens Unterweger kann von der blauen Linie unbedrängt abziehen und Raphael Herburger fälscht den Puck unhaltbar zum 0:1 ab. Die Wölfe haben lange Zeit Schwierigkeiten, zu reagieren. Erst in der 15. Minute kann Tommy Purdeller einen scharfen Distanzschuss auf den Kasten von Sebastian Dahm bringen. Wenig später wird der KAC-Schlussmann von Tommaso Traversa geprüft. Ein Überzahlspiel für den HCP wird nach einer knappen Minute durch eine Strafe gegen Deluca wieder aufgehoben. Bis auf einen From-Schuss aus spitzem Winkel passiert im ersten Drittel aber nichts mehr.

Auch im zweiten Drittel bleibt Klagenfurt spielbestimmend und macht den Pusterer Angreifern mit aggressivem Forechecking das Leben schwer. Auch die Klagenfurter Angreifer bleiben nicht fehlerlos, und so ist das Spiel lange Zeit ziemlich zerfahren. Erst in der 28. Minute kommen die Wölfe mit Osmanski und Lacroix zu guten Gelegenheiten, während Pasquale auf der anderen Seite einen Obersteiner-Schuss aus der Luft fischt. Auch als Kevin Clark mit viel Speed vors Puschtra Tor kommt, bleibt Pasquale souverän. Nach einem kleinlichen Pfiff gegen Josh Wesley gilt es für die Wölfe zwei Minuten in Unterzahl zu überstehen, dank des schwachen KAC-Powerplays gelingt dies auch. Eine 3-gegen-2-Situation nach KAC-Fehler können die Wölfe leider nicht nutzen, und so geht es nach 40 Minuten erneut in die Kabinen.

Der HC Pustertal startet zunächst gut in den letzten Spielabschnitt, aber nach einem Puckverlust kommen Fraser und Hochegger gefährlich vors Brunecker Tor, Fraser legt auf seinen Sturmpartner quer und dieser netzt staubtrocken zum 0:2 ein. Die Wölfe lassen sich davon nicht beirren und nach einem mustergültigen Konter legt Brett Findlay quer auf Tommy Purdeller, und der junge Puschtra Stürmer verkürzt eiskalt auf 1:2. Der Anschlusstreffer setzt noch einmal neue Kräfte bei den Schwarz-Gelben frei, man wirft nun alles nach vorne. Dreieinhalb Minuten vor Schluss hat Svedberg mit einem Onetimer eine hervorragende Torchance, kann sie aber nicht verwerten. Zwei Minuten vor der Sirene verlässt Eddie Pasquale seinen Arbeitsplatz, nach einem Puckverlust ist es aber der KAC, der zum 1:3 ins leere Tor trifft. In der Schlussminute haben die Wölfe gleich zwei hochkarätige Chancen im Slot, es fallen aber keine Treffer mehr.

Diese Niederlage besiegelt das Viertelfinal-Aus der Wölfe in der Best-of-Seven-Serie gegen den EC-KAC. Trotz des bitteren Ausscheidens hat der HC Pustertal in dieser Serie großen Kampfgeist bewiesen und den favorisierten Rotjacken alles abverlangt. Mit Leidenschaft, Einsatz und unerschütterlichem Willen haben die Wölfe ihre Fans begeistert und gezeigt, dass sie mit den Besten der Liga mithalten können. Auch wenn es am Ende nicht für das Weiterkommen gereicht hat, kann die Mannschaft mit erhobenem Haupt aus dieser Saison gehen.

HC Pustertal – EC-KAC 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Mantovani, Zgonc.

Tor Pustertal: Purdeller (48.)

Tore KAC: Herburger (7.), Fraser (43.), Obersteiner (59./EN)

Endstand in der “best-of-7”-Serie: 2:4