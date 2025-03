16 Mannschaften aus acht Ländern

Von: mk

Bozen – In Bozen herrscht bereits große Vorfreude auf die dreizehnte Auflage des Internationalen Frühlingsturniers U8 – Sparkasse: Auch im Jahr 2025 wird die Veranstaltung dem Gedenken an Giancarlo Bolognini und dessen Sohn Michele gewidmet. Ersterer war nicht nur lange Zeit Bürgermeister von Bozen, sondern auch Präsident des Italienischen Eissportverbandes, des Hockey Club Bozen sowie des Nachwuchsvereins HCB Foxes Academy. Letzterer, der vor drei Jahren allzu früh verstorben ist, war Journalist und Pressesprecher des Italienischen Eissportverbandes.

Das von der HCB Foxes Academy organisierte Turnier – ein großer Klassiker des europäischen Jugendeishockeys – findet am Wochenende vom 22. und 23. März 2025 im Eisstadion der Landeshauptstadt statt: sechzehn Mannschaften aus acht verschiedenen Ländern werden daran teilnehmen. Trotz der zahlreichen Teilnahmeanfragen wurde die bewährte Formel mit genannter Anzahl an Mannschaften auch für diese Auflage bestätigt; über eine allfällige Erweiterung der Teilnehmerzahl für die Zukunft wird man sich noch Gedanken machen. Aus Italien nehmen zwei Teams teil: HCB Foxes Academy und HC Pustertal. Aus Österreich kommen die Junior Vienna Capitals, der EC KAC und der HC Innsbruck. Deutschland wird durch den EHC Ingolstadt, den Augsburger EV und den EV Landshut vertreten, die Tschechische Republik durch Meteor Třemošná und den HC Plzeň. Aus der Schweiz reisen der amtierende Meister EHC Kloten sowie der EHC Chur an. Vervollständigt wird das Teilnehmerfeld durch HK Slavija Junior und HDD Jesenice aus Slowenien, die Franzosen von Annecy Hockey und die Ukrainer von Vershyna Kyiv.

Die Mannschaften werden in vier Gruppen eingeteilt. Die Spiele des Round Robin und die Zwischenrunde werden am Samstag ausgetragen; die Halbfinal- und Finalspiele finden am Sonntag statt. Wie jedes Jahr freut sich das Organisationskomitee, das auf die Unterstützung von vielen freiwilligen Helfer zurückgreifen kann, auf das Erscheinen eines zahlreichen und begeisterten Publikums, das die jungen Athleten auf dem Eis lautstark anfeuert und selbst auf den Zuschauerrängen auch aufgrund des angebotenen Rahmenprogramms viel Spaß haben kann. Auch für die Fans des Südtiroler Eishockeys ist dies ein unverzichtbares Event, denn sie können die zukünftigen Champions in einer festlichen Atmosphäre erleben.

Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno Kompatscher erklärt: “Ein besonderer Dank geht an die HCB Foxes Academy für die Organisation dieses Turniers. Mit Blick auf das junge Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist bei dieser Veranstaltung ein Ausgleich zwischen Wettbewerb und der Freude am Spiel immens wichtig. Dabei spielen seien es Fachkenntnisse wie auch Enthusiasmus eine entscheidende Rolle. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Trainerinnen und Trainer sowie an alle Teammitglieder, die am Turnier teilnehmen: Die professionelle Begleitung dieser jungen Talente ist entscheidend für die Förderung der Athletinnen und Athleten.”

Juri Andriollo, Stadtrat für Sport, betont: “Wir freuen uns, die jungen Eishockey-Asse in Bozen zu Gast zu haben. Das international bekannte und renommierte Turnier, das von der HCB Foxes Academy veranstaltet wird, ist für die rund 250 teilnehmenden Nachwuchstalente eine wichtige Bühne, um sich dem hockeybegeisterten Publikum zu präsentieren und ihren Sport, aber auch die Werte, die dieser Sport vermittelt und verkörpert, zu feiern”.

Ruggero Rossi De Mio, Präsident HCB Foxes Academy sagt: “Es ist wunderschön zu sehen, wie Familien und junge Sportler zusammenkommen, um zu spielen, Spaß zu haben und gemeinsam zu wachsen. Dies stärkt nicht nur den Sportsgeist, sondern auch den Wert der Gemeinschaft. Die Ausgabe 2025 des Turniers verspricht erneut Spannung, mit Mannschaften aus acht verschiedenen Nationen. Wir sind allen dankbar, die dieses Event unterstützen – von den lokalen Institutionen bis zu den Sponsoren, die es ermöglichen, sowie den Familien, die mit Begeisterung die jungen Athleten begleiten. Wir freuen uns darauf, ihre Energie und Leidenschaft in den kommenden Tagen zu erleben.”

Live-Ergebnisse und Updates: https://www.tournify.de/live/springtournament2025

Die Spiele können im Livestream auf FISG TV durch den Abschluss eines monatlichen Abonnements verfolgt werden.