18-jährige Kanadierin Mboko schaltet in Montreal Gauff aus

Von: apa

Die Weltranglistenzweite Coco Gauff hat beim mit mehr als 5 Mio. Dollar dotierten WTA-1000-Tennisturnier in Montreal im Achtelfinale gegen eine krasse Außenseiterin eine herbe Schlappe erlitten. Die 18-jährige Kanadierin Victoria Mboko fertigte den topgesetzten US-Star in 62 Minuten 6:1,6:4 ab, feierte damit ihren größten Erfolg. Zu Jahresbeginn war Mboko in der Weltrangliste noch 333. Aktuell ist sie 85., im Live-Ranking bereits 53. Bei einem weiteren Sieg stünde sie auf 24.

Beim ATP-1000-Event in Toronto feierte der topgesetzte Alexander Zverev ebenfalls am Samstag (Ortszeit) im Achtelfinale im vierten Anlauf seinen ersten Sieg über Francisco Cerundolo, allerdings musste der Argentinier bei 4:6,0:1 wegen einer Bauchmuskelzerrung aufgeben. Mit dem Dänen Holger Rune und dem Norweger Casper Ruud schied ein Nordländer-Duo aus.