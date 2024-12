2.000 Punkte von Jakob Pöltl für Toronto

Von: apa

Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) seinen 2.000. Punkt im Dress der Toronto Raptors erzielt. Der zuletzt erkrankte Center war beim 118:125 gegen die Dallas Mavericks mit 20 Zählern zweitbester Werfer der Kanadier. Zudem wies die Statistik je sieben Rebounds und Assists (Saisonbestmarke) sowie zwei Steals für ihn aus. Der 29-jährige Wiener war 33:32 Minuten im Einsatz.

Pöltl, der mit einem verwandelten Freiwurf zum 110:116 (44. Min.) die Marke von 2.000 Punkten für Toronto erreicht hatte, sprach von einem guten Kampf. Die Raptors hätten Probleme mit den Offensiv-Rebounds, schnellen Gegenangriffen und dem individuellen Talent der Mavericks gehabt. Deshalb sei sein Team “im dritten Viertel bereits mit 24 Punkten hinten” gelegen (76:100 in der 34. Minute). Gutes Zusammenspiel und verbesserte Defensive hätten den Rückstand auf fünf Punkte (115:120 bei noch 1:45 Minuten auf der Uhr) schmelzen lassen, aber insgesamt sei es nicht gelungen, den Gegner ausreichend von der Freiwurflinie fernzuhalten, so die Analyse des Wieners.

Dallas wurde beim siebenten Sieg hintereinander von Luka Doncic mit einem Triple-Double aus 30 Zählern, 13 Rebounds und elf Assists angeführt. Kyrie Irving steuerte 29 Punkte bei. Topscorer der Raptors war Gradey Dick (27). Im einzigen NBA-Spiel am Montag empfangen die Kanadier die New York Knicks. Das Team aus Midtown Manhattan verlor am Samstag gegen die Detroit Pistons 111:120.

56 Punkte von Nikola Jokic

Die Boston Celtics mussten sich den Memphis Grizzlies auf eigenem Parkett 121:127 geschlagen geben. Bei den Gästen trumpfte Ja Morant mit 32 Zählern auf. NBA-Leader Cleveland Cavaliers baute die Führung auf den Titelverteidiger dank eines 116:102 bei den Charlotte Hornets auf nunmehr zwei Siege aus. Evan Mobley verzeichnete 41 Punkte und zehn Rebounds.

Nikola Jokic erzielte mit 56 Zählern eine Karrierebestleistung, aber die Denver Nuggets verloren bei den Washington Wizards 113:122. Der Club aus der US-Hauptstadt feierte den ersten Sieg seit 30. Oktober und nach 16 Niederlagen in Serie. Jordan Poole zeichnete für 39 Punkte verantwortlich.