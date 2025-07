200 Jahre Stilfserjoch: Motorradfans feiern Jubiläum

Von: mk

Stilfserjoch – Das FMI-Landeskomitee Bozen hat gemeinsam mit dem Komitee aus der Lombardei das 200-jährige Bestehen der legendären Stilfserjochstraße gefeiert – eine der spektakulärsten Panoramastraßen Europas.

Trotz widriger Wetterbedingungen machten sich am vergangenen Samstag zahlreiche Motorradbegeisterte auf den Weg zur Passhöhe auf 2.760 Metern, wo zwei Aktionsstände – einer in Prad am Stilfserjoch, der andere in Bormio – aufgebaut waren. Dort erhielten die Biker ein zweiteiliges Erinnerungssouvenir zum Jubiläum.

Die Aktion lockte trotz Regen hunderte Motorradreisende an, darunter zahlreiche ausländische Gäste aus Deutschland, Frankreich, Polen, der Schweiz, Tschechien, Dänemark, der Türkei – und sogar eine Gruppe aus Südkorea. Viele waren überrascht und begeistert, Teil eines solch historischen Moments zu sein.

Neben vielen italienischen Teilnehmern, darunter auch zwei organisierte Gruppen lombardischer Motorradclubs, statteten auch der Präsident der Stilfserjoch-Straßengesellschaft Roland Brenner sowie mehrere Vertreter der FMI – darunter Landespräsident Marco Bolzonello, Ciro Carratù, Tiziano Introvigne und Mototurismo-Koordinator Giorgio Faggionato, der Veranstaltung einen Besuch ab.

Besonders beeindruckt zeigte sich Brenner von einem jungen Trupp toskanischer Fahrer, die das Stilfserjoch auf ihren Ciao-Ciclomotori bezwangen. Ein Beweis dafür, dass Leidenschaft keine Grenzen kennt.