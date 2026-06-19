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Sawe sorgt für Rekordinteresse am London-Marathon

2027 finden zwei London-Marathons statt

Freitag, 19. Juni 2026 | 14:34 Uhr
Sawe sorgt für Rekordinteresse am London-Marathon
APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS
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Von: APA/dpa

Der prestigeträchtige London-Marathon wird ein Jahr nach dem Weltrekord von Sabastian Sawe ausnahmsweise an zwei Tagen stattfinden. Dank einer “einmaligen Formatänderung” werde die Veranstaltung “zu einem spektakulären zweitägigen Event” mit zwei Läufen ausgebaut, teilten die Veranstalter mit. Am 24. und 25. April 2027 werden 100.000 Teilnehmer auf der Strecke von Greenwich nach Westminster erwartet. Heuer waren es 59.830, das bedeutete einen Rekord.

Marathon-Weltrekordler Sawe aus Kenia blieb in diesem Jahr in der englischen Hauptstadt über die 42,195 Kilometer in 1:59:30 Stunden als erster Mensch in einem Wettkampf unter zwei Stunden. Die Nachfrage an dem Event ist offenbar groß. Anfang des Jahres haben sich laut BBC 1,3 Millionen Menschen für die Veranstaltung im kommenden Jahr angemeldet.

Alle Läufer, die sich bereits für die Teilnahme im nächsten Jahr angemeldet haben, nehmen an der Verlosung für Samstag und Sonntag teil – wobei natürlich nur die Teilnahme an einem der beiden Tage möglich ist. Nach der Auswahl durch ein Zufallsprinzip sollen die Plätze Anfang Juli bekanntgegeben werden.

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