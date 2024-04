21. Saisontor von Rossi bei NHL-Sieg von Minnesota

Marco Rossi hat am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ein Tor zum 4:0-Auswärtssieg von Minnesota Wild bei den Chicago Blackhawks beigesteuert. Der Vorarlberger traf zum 2:0 (33.) und hält bei 21 Saisontreffern. Rossi zog mit Michael Raffl gleich, der in der Saison 2014/15 für die Philadelphia Flyers ebenfalls 21 Tore erzielt hat. Von den österreichischen NHL-Profis haben nur Thomas Vanek (neunmal) und Michael Grabner (zweimal) in einer Saison öfter getroffen.

In Chicago erzielte Stürmerstar Kirill Kaprisow seine Saisontore 40 (22.) und 41 (49.), das 3:0 verbuchte Frederick Gaudreau (39.). Der 21-jährige Torhüter Jesper Wallstedt feierte in seinem zweiten NHL-Spiel ein “shutout”.

Bei einer Niederlage wäre Minnesota definitiv aus dem Play-off-Rennen gewesen. Mit neun Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze und nur noch fünf ausstehenden Spielen sind die Play-off-Chancen aber nur noch theoretisch.