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Paul Nebel (r.) mit zwei Toren Matchwinner für Mainz

2:1-Siege für Mainz und Freiburg in deutscher Bundesliga

Sonntag, 22. März 2026 | 20:05 Uhr
Paul Nebel (r.) mit zwei Toren Matchwinner für Mainz
APA/APA/dpa/Marc Schüler
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Von: apa

Der FSV Mainz hat im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag gelandet. Die Mainzer rangen den Lokalrivalen Eintracht Frankfurt am Sonntag zu Hause mit 2:1 (1:1) nieder und schoben sich in der Tabelle auf Rang elf. Der SC Freiburg legte nach dem Einzug ins Europa-League-Viertelfinale in der Liga mit einem 2:1 (0:1) beim Abstiegskandidaten FC St. Pauli nach. In der Tabelle sind die Freiburger nur noch einen Punkt hinter Frankfurt Achter.

Matchwinner für Mainz war Paul Nebel mit einem Doppelpack (6., 89.). ÖFB-Verteidiger Stefan Posch spielte im Abwehrzentrum durch, Nikolas Veratschnig wurde in der 69. Minute für Landsmann Phillipp Mwene eingewechselt. Mainz war erst am Donnerstag ins Viertelfinale der Conference League eingezogen. Der Erfolg im Rhein-Main-Derby war der dritte Pflichtspielsieg in Folge für das sieben Partien ungeschlagene Team. Für Frankfurt war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Nathaniel Brown (20.) zu wenig.

Freiburg drehte die Partie in Hamburg ausgerechnet durch einen Doppelpack des bei St. Pauli groß gewordenen Stürmers Igor Matanovic (65., 79.). Innenverteidiger Philipp Lienhart wurde bei den Siegern nach seiner längeren Verletzungspause in der Halbzeit eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Team durch ein Tor von Danel Sinani (24.) 0:1 zurück. Lienhart, Posch und Mwene rücken nach den Erfolgserlebnissen am Montag im ÖFB-Teamcamp in Marbella ein.

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