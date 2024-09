2:2 im Klassiker zwischen Niederlanden und Deutschland

Von: apa

Der Kampf um den Nations-League-Gruppensieg zwischen Deutschland und den Niederlanden bleibt spannend. Am Dienstag trennten sich die beiden Rivalen im Fußball-Klassiker in Amsterdam mit einem 2:2 (1:2) und liegen in Gruppe 3 von Liga A punktegleich in Front. In Liga B sorgte Englands 100er-Jubilar Harry Kane mit einem Doppelpack für einen 2:0-(1:0)-Heimerfolg über Finnland.

Der Schock für die verschlafenen Deutschen kam in der Johan Cruijff Arena schon nach ziemlich genau 100 Sekunden: Infolge eines weiten Abschlags legte Brian Brobbey per Brust auf Ryan Gravenberch ab, der schickte Tijjani Reijnders auf die Reise ins Niemandsland der hochaufgerückten DFB-Defensive, und der Milan-Legionär schoss allein vor Marc-Andre ter Stegen souverän ein.

Die Gäste hatten in der Folge auch etwas Glück, wie beim von ter Stegen parierten Abschluss von Xavi Simons (21.), arbeiteten sich aber mit viel Engagement ins Spiel zurück. Der Ausgleich durch Deniz Undav, der den an der Achillessehne lädierten Niclas Füllkrug vertrat, kam nach intensivem Pressing nicht ganz verdient (38.). Neo-Kapitän Joshua Kimmich machte kurz vor der Pause die Wende perfekt (45.+3).

Die Niederlande fanden gleich nach Wiederbeginn aber dank Denzel Dumfries (50.) die ideale Antwort und wollten sichtlich mehr. Die großen Chancen blieben aber aus, schließlich plätscherte das Spiel seinem Ende entgegen. Lucky Punch gab es keinen mehr.

Die Parallelpartie in Gruppe 3 zwischen Ungarn und Bosnien-Herzegowina endete ebenfalls mit einem Remis, aber ohne Tore. Salzburgs Amar Dedic und Jusuf Gazibegovic von Sturm Graz wirkten in Budapest aufseiten der Gäste über die volle Spielzeit mit.

Am besten Weg zurück in Liga A ist England. Im zweiten Spiel nach dem Rücktritt von Coach Gareth Southgate hielt sich Finnlands kompakte Defensive im Wembley-Stadion zwar fast eine Stunde lang wacker, konnte den Sieg des haushohen Favoriten aber nicht verhindern. Harry Kane hatte bei seinem Länderspiel-Hunderter mit den – schönen – Treffern 67 und 68 (57., 76.) einen großen Auftritt und bescherte Interimstrainer Lee Carsley das nächste Erfolgserlebnis.

England führt damit Gruppe 2 punktegleich mit Griechenland an, das sich in Irland mit 2:0 durchsetzte. Ebenfalls in Liga B feierte Georgien mit einem 1:0 in Albanien den zweiten Sieg im zweiten Spiel, führt Pool 1 vor Tschechien an. Die Tschechen bezwangen bei ihrem ersten Erfolgserlebnis die weiter punktelose Ukraine in Prag 3:2.