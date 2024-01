23. Jägerbiathlon in Ridnaun

OK des Jägerbiathlon

Ridnaun – Ein beliebter Fixtermin ist das traditionelle Jägerbiathlon in Ridnaun schon seit Jahren. Am 27. Jänner 2024 lädt das Jagdrevier Ridnaun bereits zur 23. Ausgabe der Sportveranstaltung für Jäger und Jägerinnen auf internationalem Niveau. Auf dem Programm steht mit der Ciaspolata auch ein Zusatzwettbewerb mit Schneeschuhen.

Für mehr als 200 Teilnehmer aus dem gesamten Alpenraum ist das Jägerbiathlon in Ridnaun ein beliebter Fixtermin im Kalender. Aus Südtirol, dem gesamten oberitalienischen Raum, aus Österreich, der Schweiz und Deutschland reisen sie an, um sich auf Langlaufskiern und am Schießstand zu messen.

Drei Runden zu je 1,5 km müssen beim traditionellen Jägerbiathlon absolviert werden, die von zwei Schießeinlagen unterbrochen werden. Mit Gewehren des Kalibers 22 Einzellader werden auf einer Distanz von 50 m jeweils fünf Schüsse liegend bzw. stehend am Stock angestrichen auf die große Biathlonscheibe (Durchmesser 11,5 cm) abgegeben. Wie bei jedem Biathlonrennen kommt es auch hier sowohl auf Treffsicherheit als auch auf gute Kondition und schnelle Skier an.

Wer sich lieber Schneeschuhe an die Füße schnallt, für den ist die Ciaspolata erneut ein willkommener Zusatzwettbewerb. Ein Rundkurs von 500 Metern muss dreimal gelaufen werden, dazwischen werden zwei Schießeinlagen absolviert. Anders als beim Jägerbiathlon gewinnt hier jedoch nicht der schnellste Teilnehmer, sondern der Sieger wird über eine Mittelzeitwertung ermittelt.

Das Wettkampffieber lässt jedenfalls keinen kalt, bis zur letzten Sekunde werden wertvolle Tipps ausgetauscht. Und doch ist das Jägerbiathlon vor allem eines: ein geselliges Fest im Schnee, ein Treffpunkt für Jägerinnen und Jäger, nicht nur um die beste Biathletin und den besten Biathleten zu küren, sondern auch um zu fachsimpeln, eine gute Zeit miteinander zu verbringen und mit schönen Erlebnissen im Gepäck wieder die Heimreise anzutreten. Und ganz gewiss wird an diesem Tag auch ordentlich Jägerlatein aufgetischt.

Infos und Anmeldungen zum 23. Jägerbiathlon am 27. Jänner 2024 in Ridnaun auf www.jaegerbiathlon.it.