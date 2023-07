23. Reschensee-Lauf: Deutscher Wedel und Tschechin Hrochova die Sieger

Reschen – Der Reschenseelauf war ein großer Erfolg! Heute übertraf die 23. Ausgabe im Vinschgau alle Erwartungen und bot den 2800 angemeldeten Läufern bei strahlendem Sonnenschein eine unvergessliche Show, echten Spaß für Groß und Klein.

15,3 km um den berühmten Südtiroler See, nicht nur wegen der warmen Temperaturen am Nachmittag, sondern auch wegen des rasanten Tempos, das der deutsche Gewinner Konstantin Wedel vorgab. Ja, erneut er, der Jahrgang 1993, der heute seinen dritten Sieg einfuhr und dabei den persönlichen Rekord des legendären Reschenseelaufs nur knapp verfehlte und das Rennen von Anfang an dominierte, genauso wie die Königin bei den Frauen, Tereza Hrochova aus der Tschechischen Republik.

Mit der Startnummer eins legte der unaufhaltsame Wedel sofort los und zog als Erster über die beeindruckende Passage auf der Staumauer, die zur linken Seite den spektakulären Blick auf den Haidersee und zur rechten Seite den Reschensee bietet. Hinter ihm, etwas abgeschlagen, ein Quartett bestehend aus dem Südtiroler Michael Hofer, dem Trentiner Daniele Felicetti sowie den Südtirolern Peter Lanziner und Khalid Jbari. Wedel erwies sich als unschlagbar und setzte seinen einsamen Ritt in Richtung Reschen fort, zunächst über die Hügel auf der gegenüberliegenden Seite von Graun, um dann ganz in der Nähe des halb versunkenen Kirchturms, dem Symbol des gesamten Vinschgaus, vorbeizurauschen.

Die Verfolger Hofer und Felicetti konnten sich von Lanziner und Jbari etwas absetzen, die etwas müder wurden. Inzwischen bereitete sich das Publikum in Graun darauf vor, die Läufer mit afro-brasilianischen Rhythmen und einer unterhaltsamen Band im Ziel zu empfangen. Bei der Ankunft waren alle Augen auf die Uhr gerichtet, um die Endzeit des Deutschen zu überprüfen. Mit einer Zeit von 48’09” eroberte Wedel den Sieg und strahlte über das ganze Gesicht, als er die Glückwünsche der Zuschauer und des Organisationskomitees von Gerald Burger entgegennahm. Michael Hofer aus Neumarkt, der Sieger der Special Edition 2020, kam mit einem Rückstand von 2’16” auf den zweiten Platz, während der erfahrene Trailrunner Daniele Felicetti den dritten Platz belegte.

Ein “Kopie”-Rennen bei den Frauen mit einer einzigen Königin an der Spitze, der Tschechin Tereza Hrochova. Sie tanzte auf ihren Laufschuhen, ohne sich um die Verfolgerinnen Greta Haselrieder und Julia Kuen aus Südtirol zu kümmern, während die Boznerin Sarah Giomi in der Nähe der Staumauer an vierter Stelle vorbeikam. Die Führungssituation blieb unverändert, bis es kurz vor Schluss zu einer Überraschung kam, als die erfahrene Marathonläuferin aus Bozen einen Angriff auf die Langläuferin Kuen startete und sich damit auf den dritten Platz zurückkämpfte. Hrochova stoppte die Uhr bei ihrer ersten Teilnahme am Reschensee-Lauf bei 55’49” und distanzierte Haselrieder um beeindruckende 3’59”, während Giomi den dritten Platz belegte.

So endete ein denkwürdiger Tag, der am frühen Nachmittag mit dem sympathischen “Apfelrennen” für kleine Nachwuchsläufer begann und von der Gruppe der Handbiker und Nordic Walker fortgesetzt wurde, die den bunten Hauptrennenstart und -abschluss bildeten. Hunderte von Freiwilligen waren entlang der Strecke in den Verpflegungsstationen und vor allem im großen Festzelt involviert, wo sie den Teilnehmern köstliche regionale Gerichte anboten. Gerald Burger, glücklich und zufrieden, lädt alle Lauffans zum nächsten Jahr ein!

Info: www.reschenseelauf.it

Herrenwertung

1 Wedel Konstantin Nurnberg 48.09.7; 2 Hofer Michael Asv Deutschnofen 50.25.8; 3 Felicetti Daniele US Monti Pallidi 50.50.7; 4 Lanziner Peter Panchià 51.15.2; 5 Jbari Khalid Athletic Club 96 Alperia 51.45.7; 6 Ploner Markus Asv Sterzing Volksbank 51.51.7; 7 Oberhofer David Latsch 52.51.5; 8 Rungger Hannes Asc LF Sarntal Raiffeisen 53.09.1; 9 Angilella Davide Atletica Franciacorta 53.24.6; 10 Zorzi Nicolò US Cornacci Tesero 53.36.5

Damenwertung

1 Hrochova Tereza Česká Lípa 55.49.2; 2 Haselrieder Greta Suedtiroler Lv Sparkasse 59.49.0; 3 Giomi Sarah Cus Pro Patria Milano 1.00.49.4; 4 Kuen Julia A.S.D.Atl.Club Dobbiaco 1.00.58.2; 5 Kaufmann Aita Ftan 1.02.34.4; 6 Folie Ylvie St. Valentin A.D. Haide 1.02.58.6; 7 Andrighettoni Claudia U.S. Quercia 1.02.59.1; 8 Lucaci Andreea G.P. Parco Alpi Apuane 1.02.59.3; 9 Leuprecht Lisa Lana 1.02.59.5; 10 De Stefano Daniela Asd Sport E Benessere 1.02.59.5