232 Kilometer Langlauf-Genuss

Martell, – Es kann offiziell losgehen! Die Loipen vieler Langlaufgebiete im Alpenraum wurden bereits geöffnet. Die Loipenvereinigung nordic³ hat zu diesem Anlass am Samstag, 6. Dezember eine gemeinsame Pressekonferenz organisiert, bei der Vertreter aus den acht beteiligten Langlaufgebieten im Biathlonzentrum Grogg in Martelltal ihr Projekt vorstellten und eine Vorausschau auf den kommenden Winter wagten.

Die Langlaufvereinigung nordic³ ist gerüstet für die Wintersaison 2025/26. Beteiligt sind acht Langlaufgebiete aus Italien, Österreich und der Schweiz. Sie haben sich vor einigen Jahren zusammengeschlossen – aus gutem Grund, wie Alexander Mair, der Obmann der Bürgergenossenschaft Martell 3B, verriet: „Mit dem Projekt nordic³ haben wir gemeinsam 232 Loipenkilometer. Als Verbund treten wir in Kommunikation und Marketing geschlossen auf und steigern so nicht nur unsere Reichweite, sondern vor allem auch die Qualität unseres Produkts. Wir bieten ein vielfältiges Angebot aus Loipen für Anfänger und Profis, anspruchsvolle Kilometer für Athletinnen und Athleten auf hohem Niveau, aber auch leichtere Kilometer, die optimal sind, um in den Genuss des Langlaufens zu kommen. Außerdem arbeiten wir in den jeweiligen Zonen auch mit den Skischulen an, um das Erlernen des Langlaufens zu ermöglichen.“

Im italienischen Raum sind die Langlaufregionen Martell, Reschen, Langtaufers, Sulden und Schlinig beteiligt. Auf österreichischem Boden muss man nur über den Reschenpass fahren, um im Langlaufgebiet Nauders am Reschenpass die nächste involvierte Zone zu finden. Dort wurde in den vergangenen Jahren nicht nur viel in die Verbesserung der Loipen investiert, sondern es bietet sich auch die einmalige Gelegenheit, mit den Langlaufskiern über den Reschenpass und damit über die Grenze zu fahren. Und auf Schweizer Boden sind Val Müstair und Engadin mit dabei, welche gleichzeitig die größten Langlaufgebiete der Vereinigung stellen. Die Loipen dieser acht Zonen befinden sich außerdem auf verschiedenen Höhenlagen, sodass in der Wintersaison von November bis April Schneesicherheit herrscht. „Insbesondere in der Hochsaison von November bis Jänner hat man so eine große Auswahl und kann von einem Langlaufzentrum zum nächsten ziehen“, betont Mair.

Gemeinsame Tickets und Innovation für die Zukunft

Besonders punkten kann nordic³ mit den gemeinsamen Tickets, die für erschwingliche Preise eine große Auswahl bieten. So kostet die Saisonkarte für alle Gebiete 100 Euro, die Wochenkarte kostet 40 Euro und das Tagesticket 12 Euro. Während die Tages- und Wochenkarten besonders für Urlauber empfehlenswert sind, sind die Saisonkarten bei Einheimischen beliebt.

Um die Gebiete von nordic³ noch beliebter zu machen, wird auch Zeit und Geld in die Zukunft investiert, wie Manuel Platzgummer von Vinschgau Marketing verriet: „Bereits in der Durchsetzung ist eine interaktive Loipenkarte, die es Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, über das Smartphone den Status der Loipen zu kontrollieren und so einfacher einen Aufenthalt zu planen. Außerdem arbeiten wir an der Integration von Webcams entlang der Loipen. So kann auch schnell und unkompliziert über das Smartphone kontrolliert werden, wie das Wetter in den einzelnen Gebieten ist.“

Zahlreiche Sportevents in den kommenden Wochen und Monaten

Aber nicht nur für Langlauf-Urlauber, sondern auch für Sportveranstaltungen sind die Regionen von nordic³ gefragt. Besonders Martell, das neben den Langlauf-Loipen auch ein Biathlonzentrum stellt und vom 12. bis 14. Dezember zuerst eine Etappe der Coppa Italia der Biathleten bei sich hat und vom 15. bis 21. Dezember auch eine Station des IBU Junior Cups veranstaltet. In Sulden findet am 29. Dezember ein neues Event statt, die Genussloipe, bei der man entlang der Strecke nicht nur Langlaufen kann, sondern auch kulinarisch und musikalisch verwöhnt wird. Schlinig ist hingegen ein beliebtes Ziel für Profi-Langläuferinnen und -Langläufer und veranstaltet vom 12. bis 14. Dezember eine Etappe der Coppa Italia. Einen willkommenen Kontrast bilden hingegen die Gebiete Val Müstair und Engadin, die im Jänner und Februar zahlreiche Volkslangläufe bei sich beherbergen, die Tausende von Sportlerinnen und Sportlern zu sich locken.

So schaut nordic³ auf einen ereignisreichen Winter 2025/26 und ist überzeugt, dass gemeinsam Großes erreicht werden kann: „Auch wir vom Biathlonzentrum Grogg in Martell sind glücklich über diesen Verbund. Gemeinsam sind wir stärker und können auch größeren Langlaufgebieten die Stirn bieten. Der Verbund nordic³ bietet für jeden Etwas, das macht das Angebot verlockend und einen Aufenthalt lohnend“, schloss Georg Altstätter vom Organisationskomitee im Martelltal ab.