250 WM-Helden feiern buntes Fußballfest

Von: ka

Dietenheim – Traumhaftes Spätsommerwetter, strahlende Kinderaugen, spektakuläre Tore und unglaubliche Paraden: Am vergangenen Samstag war es endlich wieder soweit, die 9. Auflage der Nordform KICKER WM fand statt. 20 Teams mit rund 250 Kindern der Jahrgänge 2015 und jünger traten in Dietenheim in zwei Kategorien (U8 + U10) an, um die neuen Nordform KICKER WM Weltmeister zu küren. Der Titel ging an den amtierenden Europameister Spanien (U8) sowie zum ersten Mal in der Geschichte der traditionsreichen Kinder-Sportveranstaltung an die USA (U10).

Die teilnehmenden Mannschaften:

U8:

Gruppe A: Herons Natz-Schabs Grün (Italien), ASC St. Georgen (Südkorea), SSV Ahrntal (England), ASV Vahrn (Marokko), ASV Reischach (Deutschland)

Gruppe B: ASV Dietenheim / Aufhofen (Portugal), ASV Percha (Frankreich), SPG Gais-Uttenheim (Jamaika), SSV Brixen (Argentinien), Herons Natz-Schabs Rot (Spanien)

U10:

Gruppe A: ASV Kiens (Österreich), Team 4 (Ägypten), ASV Reischach (Mexiko), SSV Bruneck Blau (Deutschland), ASC St. Georgen (Japan)

Gruppe B: ASV Dietenheim/Aufhofen (USA), SSV Bruneck Weiß (Australien), SSV Ahrntal (Südafrika), Fußball Überetsch (Brasilien), SSV Pfalzen (Spanien)

Schon in der Gruppenphase jagte ein Highlight das nächste: Mitreißende Tore, akrobatische Paraden und packende Zweikampf-Duelle fesselten die vielen Zuschauer auf den Rängen und sorgten für beste Stimmung im Waldstadion zu Dietenheim. Doch damit nicht genug! In den Platzierungsspielen der U8 und U10 ging es schließlich richtig zur Sache. Nach den vier hitzigen Halbfinals der Erst- und Zweitplatzierten standen die Spiele um die Plätze 9, 7 und 5 auf dem Programm, bevor schließlich in beiden Altersklassen die Finalspiele um die begehrten Plätze 1 und 3 für den Höhepunkt des Tages sorgten.

Während sich in der U8 das Top-Team aus Spanien (Herons Natz-Schabs Rot) mit Glück im Siebenmeter-Schießen gegen die „Azzurri“/Italien (Herons Natz-Schabs Grün) durchsetzte, behielten in der U10 die „US-Boys“/USA (ASV Dietenheim/Aufhofen) klar die Oberhand. Die weitgereisten Nordamerikaner ließen den unter Österreichs Flagge auflaufenden Spieler:innen aus Kiens keine Chance und kürten sich mit einem souveränen 4:0 zum Weltmeister.

Die Platzierungen in der Übersicht:

U8:

1. Herons Natz-Schabs Rot (Spanien), 2. Herons Natz-Schabs Grün (Italien), 3. ASC St. Georgen (Südkorea), 4. ASV Dietenheim / Aufhofen (Portugal), 5. SSV Brixen (Argentinien), 6. SSV Ahrntal (England), 7. ASV Vahrn (Marokko), 8. SPG Gais-Uttenheim (Jamaika), 9. ASV Reischach (Deutschland), 10. ASV Percha (Frankreich)

U10:

1. ASV Dietenheim/Aufhofen (USA), 2. ASV Kiens (Österreich), 3. Team 4 (Ägypten), 4. SSV Ahrntal (Südafrika), 5. ASV Reischach (Mexiko), 6. SSV Bruneck Weiß (Australien), 7. SSV Bruneck Blau (Deutschland), 8. Fußball Überetsch (Brasilien), 9. ASC St. Georgen (Japan), 10. SSV Pfalzen (Spanien)

Alle Gruppen, Spiele und Ergebnisse: Nordform Kicker WM 2025 auf Tournify

Zufriedenheit und lobende Worte

Glücklich und zufrieden zeigte sich auch das vierköpfige Organisationsteam der Nordform KICKER WM 2025 bestehend aus Jugend-Koordinator Florian Unterhofer, Präsident Georg Winkler und den Vereins-Ausschussmitgliedern Hannes Hintner und Manuel Bianchi. „Unser Ziel war es, den Kleinen einen unvergesslichen Fußballtag zu bereiten“, erklärte Florian Unterhofer am Ende der Veranstaltung. „Und das ist uns heute einmal mehr gelungen, wie die vielen strahlenden Kinderaugen gezeigt haben“, ergänzte Georg Winkler.

Lobende Worte fand auch Josef Klapfer, Eigentümer der Firma Nordform, die seit Jahren als Hauptsponsor der beliebten Kinder-Sportveranstaltung auftritt. „Ich gratuliere natürlich den Siegern, ich gratuliere vor allem aber auch jenen, die heute keinen Pokal in die Höhe stemmen konnten – dabei sein ist nämlich alles“, sagte Klapfer. „Und wer weiß: Mit viel Fleiß, Ehrgeiz und Teamgeist reicht es ja vielleicht im nächsten Jahr für den WM-Titel – ich wünsche es euch allen von Herzen“, fuhr Klapfer fort, der am Ende auch noch dem Organisationskomitee zum Gelingen der mittlerweile traditionellen Sport-Veranstaltung gratulierte und dabei nicht müde wurde zu betonen, wie wichtig derlei Events für den Sport als solchen und die örtliche Dorfgemeinschaft seien.

Der letzte Dank an diesem einzigartigen Fußballtag gebührte den vielen freiwilligen Helfern und Sponsoren, ohne die, wie Präsident Georg Winkler betonte, eine solche Veranstaltung nicht auf die Beine zu stellen sei. Zu den offiziellen Partnern der Nordform KICKER WM 2025 gehören:

Nordform, Netzsch, Carron Bau, MTS Mechanical & Technological Solutions, Unionbau, Raiffeisen Bruneck, Lechner KG, ESS Elektro Service Stauder, aro-tec, Mader GmbH, KronAction, Loacker, Marlene, Tooling, P.R.A., 3 Zinnen Dolomites, Tischlerei Pupp OHG, AL-KO, Steiner Bau, Casale S.R.L., Gartner Bau, Immobilien Niederkofler, P.R.A., Schuhe Brugger, Cron 4, Winkler Gartengestaltung, BWR, Innerhofer, Sport’s Arena, Beikircher Grünland, Bäckerei Harrasser, Bauexpert, Restaurant „Di Hitte in do Mitte“, Mila, Ploner GmbH, Sportler.