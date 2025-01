5:0-Kantersieg in Ravenna

Von: ka

Ravenna – Die FCS Women holen einen verdienten Auswärtserfolg auf einem nur schwer bespielbaren Platz.

Die FCS-Damen setzen sich auswärts, auch in dieser Höhe verdient, mit 5:0 (1:0) gegen die Ravenna Women durch. Auf einem nur schwer bespielbaren Untergrund eröffnet Vuerich in der 34. Minute den Torreigen – sie drückt einen Santin-Eckstoß im Getümmel zum 1:0 über die Linie. Nach dem Seitenwechsel erhöht Bielak zunächst auf ähnliche Weise auf 2:0 (55.), ehe nur vier Minuten später, erneut nach einem Corner von Santin, Vuerich eine Fotokopie ihres ersten Treffers gelingt (59.) – ihr Schuss zum 3:0 wird allerdings noch von einer Verteidigerin abgefälscht. In der Schlussphase erzielen Fischer (nach Zuspiel von Huber alleine vor Siboni, 73.) und Huber (nach langem Ball von Peer, 90.) die Treffer vier und fünf.

RAVENNA WOMEN – FC SÜDTIROL WOMEN 0:5 (0:1)

RAVENNA WOMEN: Siboni, Lorenzini, Campi, Mantello, Montalti, Lorenzon (90+2. Acremi), Menozzi, Goundali (90+2. Magro), Cappa (74. Saponaro), Pallicca (78. Giunta), Zani

Auf der Ersatzbank: Pescosolido, Domeniconi, Bonacci, Lauro, Morgese

Trainer: Fausto Lorenzini

FC SÜDTIROL: Holzer, Ttscholl, Vuerich, Ruaben, Maloku (71. Bauer), Kiem, Santin, Costisella (59. Peer), Bielak, Fischer, Sockner (82. Huber)

Auf der Ersatzbank: Graus, Ladstätter, Markart, Prearo

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Luca Pasqualini (Macerata) | G. Alberani & C. Morra (Ravenna)

TORE: 0:1 & 0:3 Vuerich (34., 59.), 0:2 Bielak (55.), 0:4 Fischer (73.), 0:5 Huber (90.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (RW) Cappa, Mantello / (FCS) Fischer, Peer.