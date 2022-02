60 Rodler am Start

Bozen/Völs am Schlern – Rund 60 Rodlerinnen und Rodler gingen beim Internationalen Alpencup auf der Seiser Alm an den Start.

Die Seiser Alm war zusammen mit Umhausen (A) Austragungsort für den internationalen Alpencup für Rennrodler auf Naturbahn. Der erste Teil des Rennens fand am Samstag, 19.02 auf der Seiser Alm statt, der zweite Teil des Rennens am Sonntag, 20.02 in Umhausen (A).

Mit der Organisation des Rennens auf der Seiser Alm war die Sektion Rodeln des ASV Völs am Schlern beauftragt worden. Unter den wachsamen Augen der Trainer und Betreuer bemühten sich die Rennrodler aus dem gesamten Alpenraum um gute Ergebnisse.

Das Rennen mit einem Trainingslauf und zwei Wertungsläufen, konnte dank der Koordination von Sektionsleiterin Irene Mitterstieler, dem Verantwortlichen der Rodelbahn Seiser Alm Oswald Haselrieder, dem restlichen Ausschuss, sowie der Arbeit von zahlreichen freiwilligen Helfern beispielhaft vorbereitet werden. Trotz der warmen Temperaturen war die Rodelbahn „Compatsch“ in einwandfreiem Zustand.

Neben dem Technischen Delegierten der FISI Leander Moroder, dem Kampfrichter Walter Volgger war auch Rennleiter Dietmar Herbst auf der Piste im Einsatz.

Int. Alpencup-Gesamtwertung der 2-Bahnen-Torune Seiser Alm „Compatsch“ und Umhausen „Grantau“

Schüler 1 weiblich:

Wegmann Anna (ASC Laas) (2.41,97)

Hillebrand Greta (ASV Völlan-Raika) (2.50,36)

Marzari Emilie (ARC Ultental) (2.55,33)

Schüler 2 weiblich:

Fuchs Anna (RG Oberperfuss) (2.11,98)

Praxmarer Luisa (SV Ried) (2.14,07)

Zoehrer Sophia (SV Ried) (2.21,22)

Jugend 1 weiblich:

Ruetz Emma (RG Oberperfuss) (2.08,43)

Oberprantacher Romi (RV Passeier) (2.13,02)

Schaffenrath Alina (SV Ried) (2.12,20)

Jugend 2 weiblich:

Miller Carina (SV Ellboegen) (2.05,25)

Mulser Lotte (ASV Völs am Schlern-Raika) (2.05,56)

Marzari Carolin (ARC Ultental) (2.05,59)

Junioren weiblich:

Müller Ivonne (ARC Ultental) (1.58,63)

Thoeni Naomi (SV Ried) (2.03,19)

Stuffer Tina (ASV Lueses-Gherdeina) (2.06,14)

Schüler 1 männlich:

Thaler Jan (ASV Deutschnofen) (1.45,91)

Kammerlander Linus (SV Umhausen) (1.10,39)

Schüler 2 männlich:

Holzknecht Neo (RG Oberperfuss) (2.22,93)

Bauer Daniel (ASV Feldthurns) (2.24,98)

Holland Moritz John (WSV Unterammergau) (2.25,45)

Jugend 1 männlich:

Gruber Genetti Jakob (ASV Völlan-Raika) (2.05,72)

Gamper Simon (ASV Feldthurns) (2.09,96)

Marzari Lukas (ARC Ultental) (2.09,97)

Jugend 2 männlich:

Fink Josef (ASV Latzfon-Verdings) (2.04,03)

Kompatscher Jakob Florian (ASV Völs am Schlern-Raika) (2.04,06)

Saurer Simon (SV Ried) (2.06,18)

Junioren männlich:

Gruber Genetti Anton (ASV Völlan-Raika) (1.54,66)

Müller Dominique (ARC Ultental) (1.56,43)

Noggler Aron (ASV Völs am Schlern) (1.57,47)