600 Fahrten: Mammutprogramm in Umhausen

Umhausen (AUT) – Drei Rennen in 48 Stunden! Das kommende Wochenende verspricht ein wahres Rodelfest in Umhausen. Los geht es mit dem FIL-Alpin-Rodel-Weltcup, dann wechseln sich der Eliminator und die FIL-Jugendspiele ab.

Die 955 Meter lange Naturrodelbahn „Grantau“ in Umhausen hat schon viele Sternstunden erlebt, von der Goldmedaille von Lokalmatador Gerald Kammerlander bei den Weltmeisterschaften 2011, über dem unvergessenen Weltcupfinale 2017 mit den punktegleichen Greta Pinggera und Evelin Lanthaler (beide ITA) und der Goldmedaille von Thomas Kammerlander bei seiner Heim-WM 2021. Doch einen Rennbetrieb wie am kommenden Wochenende hat auch die legendäre „Grantau“ noch nie erlebt, mit Weltcup, Eliminator und Jugendspielen. Nach den Trainings am Freitagvormittag beginnt am frühen Nachmittag der Rennbetrieb (Weltcup Einsitzer Damen und Einsitzer Herren), am frühen Abend folgen die Doppelsitzer. Im Vorjahr setzten sich beim Weltcup Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) durch, im Eliminator feierten Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) ihren ersten Sieg.

Am Samstag geht es mit den Finalläufen im Einsitzer Damen und Einsitzer Herren weiter, gleich anschließend beginnt der Eliminator mit den 1/16 Finals der Einsitzer und dann bestreiten die Doppelsitzer das Ausscheidungsrennen im K.O.-System. Der Sonntagvormittag steht ganz im Zeichen der 1/8 und 1/4 Finals der Einsitzer (Damen und Herren), ehe am frühen Nachmittag im Finale die besten Vier um den Sieg fahren. Unvergessen bleibt im Vorjahr der erste Sieg für die Schweiz durch Stefan Federer im Eliminator.

FIL-Jugendspiele auf Weltcupbühne

Die FIL-Jugendspiele sind die größte Rodelveranstaltung der Welt für die Jugendklassen 1-4 (acht bis 14 Jahre). Am Samstagnachmittag (nach dem Eliminator Doppelsitzer) stehen die beiden Trainingsläufe auf dem Programm, am Abend werden dann im Pavillon Umhausen im Dorfzentrum die Jugendspiele 2026 feierlich eröffnet, zusammen mit den Siegerehrungen Einsitzer Damen und Einsitzer Herren (Weltcup) sowie Doppelsitzer (Eliminator). Am Sonntag tragen die Jugendlichen ihre beiden Läufe jeweils zwischen den Eliminator-Heats aus, am Nachmittag werden dann die Sieger aller Rennen feststehen.

„Es ist ein ehrgeiziges Programm, aber wir sehen es als einmalige Chance, die jüngsten Rodler mit den besten Rodlern der Welt zusammenzubringen. Weltcup und Eliminator werden ja im Livestream übertragen, somit zeigen wir erstmals auch die FIL-Jugendspiele. Grob geschätzt rechnen wir mit rund 600 Fahrten in 48 Stunden“, rechnet der Chef des Organisationskomitees in Umhausen, Thomas Kammerlander, vor.

Die Rennen am Samstag und Sonntag in Umhausen werden auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL www.fil-luge.org im Livestream übertragen.

Das Programm (FIL-Weltcup und Eliminator):

Freitag, 6. Februar

9 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

11 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

13.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

14.15 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

15.45 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer

16.45 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

Samstag, 7. Februar

9 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

9.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

10.45 Uhr: 1/16 Finale Eliminator Einsitzer Damen

11.30 Uhr: 1/16 Finale Eliminator Einsitzer Herren

12.45 Uhr: 1/4 Finale Eliminator Doppelsitzer

13.30 Uhr: Finale Eliminator Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

19 Uhr: Siegerehrungen am Pavillon Umhausen

Sonntag, 8. Februar

8.45 Uhr: 1/8 Finale Eliminator Einsitzer Damen

9.15 Uhr: 1/8 Eliminator Einsitzer Herren

11 Uhr: 1/4 Finale Eliminator Einsitzer Damen

11.30 Uhr: 1/4 Finale Eliminator Einsitzer Herren

13.15 Uhr: Finale Eliminator Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

13.45 Uhr: Finale Eliminator Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

16.30 Uhr: Siegerehrungen im Zielraum Grantau

Das Programm (FIL-Jugendspiele)

Samstag, 7. Februar

14 Uhr: 1. Trainingslauf

16.30 Uhr: 2. Trainingslauf

19 Uhr: Eröffnung der FIL-Jugendspiele 2026 im Pavillon Umhausen

Sonntag, 8. Februar

10 Uhr: 1. Wertungslauf Jugend 1 und 2

12 Uhr: 1. Wertungslauf Jugend 3 und 4

14 Uhr: 2. Wertungslauf Jugend 1 bis 4

16.30 Uhr: Siegerehrungen im Zielraum Grantau