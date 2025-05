68. Internationaler Kanuslalom in Meran steht an

Von: luk

Meran – Am 24. und 25. Mai ist es wieder so weit: Der Internationale Kanuslalom in Meran geht in seine 68. Auflage. Nach der zweimaligen Absage im Vorjahr wegen des zu hohen Wasserstandes kehren die Kanuten nun zurück in die Naturarena Gilf, um sich auf der wilden Passer spannende Duelle um Tore und Sekunden zu liefern.

Der Kanusport hat in Meran eine große Tradition. Die Geschichte des Kanusports in Meran beginnt im Jahre 1951. Drei Mal wurde in Meran bereits eine Kanu-WM ausgetragen: 1953, 1971 und 1983. Heuer wird die Veranstaltung als offenes internationales ICF-Rennen (Slalom Level 4) ausgetragen und versammelt Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus voraussichtlich acht bis zwölf Nationen. Stand: Am 15. Mai liegen bereits über 100 Meldungen aus drei Kontinenten vor – unter anderem aus Italien, Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowenien, den Niederlanden, der USA und Australien. Insgesamt werden 150 bis 200 Athletinnen erwartet.

Am Samstag stehen die Einzelläufe des ICF-Rennens (Slalom Level 4) sowie die Italienmeisterschaft der U23-Klasse auf dem Programm. Die ersten Starts erfolgen um 10.00 Uhr, die Finalläufe beginnen um 14.00 Uhr und um 14.30 Uhr jene der U23-Italienmeisterschaft. Nach den Finalläufen der Einzelrennen, finden für die Italienmeisterschaft der U-23 Klasse auch noch Teamläufe statt. Am Sonntag folgt mit der „Forst-Trophy“ und dem Europacup-Rennen ein weiteres Highlight. Auch hier wird mit Qualifikation (ab 9.30 Uhr) und Finalläufen (ab 13.00 Uhr) ein spannendes Renngeschehen auf höchstem Niveau geboten.

Die Strecke auf der Passer verläuft über rund 250 Meter zwischen Gilfklamm und Steinernem Steg. Die 19 bis 21 Tore – darunter fünf bis sechs Aufwärtstore – verlangen von den Teilnehmern höchste Konzentration und Technik. Gefahren wird in vier Bootsklassen: Kajak-Einer Damen und Herren sowie Canadier-Einer Damen und Herren.

Nach der wetterbedingten Absage 2024 zeigt sich das Organisationsteam rund um OK-Chef Walter Weger optimistisch: „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir heuer bessere Bedingungen. Die Schneeschmelze verlief moderat, und der Wasserstand ist stabil.“ Die Flexibilität eines offenen Level-4-Rennens erlaubt zudem eine kurzfristige Anmeldung – ideal für internationale Starter.

Auch der ausrichtende Verein SC Meran ist mit einem schlagkräftigen Team vertreten. Die Lokalmatadorin Tamara Drescher sowie Vereinskollegin Carolin Schaller wollen auf ihrer Heimstrecke ebenso überzeugen wie die Nachwuchshoffnungen Lars Aaron Senoner, Annika Zoe Senoner, Marian Drescher und Sara Furlan, die um Startplätze für internationale U18-Großevents kämpfen.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Nachstehend das Programm des 68. Internationalen Kanuslaloms in Meran:

Samstag, 24. Mai

Offener internationaler ICF-Kanuslalom

10.00 Uhr – Quali in 4 Bootsklassen der allgemeinen Klasse

14.00 Uhr – Finallauf in 4 Bootsklassen der allgemeinen Klasse

19.00 Uhr – Siegerehrung beim Bootshaus des SC Meran

U-23 Italienmeisterschaft

10.00 Uhr – Quali in 5 Bootsklassen

14.30 Uhr – Finallauf in 5 Bootsklassen, anschließend: Teamläufe

19.00 Uhr – Siegerehrung beim Bootshaus des SC Meran

Sonntag, 25. Mai

Offener internationaler ICF-Kanuslalom „Forst-Trophy“ und Europacup

9.30 Uhr – Quali in 4 Bootsklassen der allgemeinen Klasse

13.30 Uhr – Finallauf in 4 Bootsklassen der allgemeinen Klasse

15.30 Uhr – Siegerehrung beim Bootshaus des SC Meran