9. Edition des Women’s Run Brixen

Brixen – Am 2. Juli 2021 um 19:30 Uhr ist es endlich wieder soweit: der Women’s Run Brixen startet hochmotiviert in die neunte Runde. Im vergangenen Jahr musste dieses Event aufgrund der Corona – Pandemie leider abgesagt werden und deshalb freuen wir uns umso mehr heuer wieder zahlreiche Mädchen und Frauen auf dem Brixner Domplatz willkommen zu heißen.

Diese Veranstaltung erfüllt einen karitativen Zweck und steht unter dem Motto „Frauen laufen für Frauen“. Dieses Jahr unterstützen wir die Initiative von „Es geat di a un – tocca a te“ und möchten somit unsere Stimme gegen Gewalt an Frauen erheben. Die Hälfte der 20,00 € Einschreibungsgebühr wird an diesen Verein gespendet.

Für unseren Preis „Angelo di Valeria“, der jedes Jahr unter allen Teilnehmerinnen verlost wird, hat die wunderbare Künstlerin Alessi Pascale aus Brixen ein passendes und einzigartiges Kunstwerk kreiert.

Natürlich gibt es aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona einige Änderungen. Zum ersten Mal gibt es ein Teilnehmerlimit von 400 Personen, deshalb ist eine schnellstmögliche Anmeldung von Vorteil. Unter Einhaltung aller gesetzlich vorgeschriebenen Richtlinien ist es uns dennoch gelungen ein tolles Event, mit allem Drum und Dran, auf die Beine zu stellen. So kann beispielsweise auch dieses Jahr wieder ein Aufwärmprogramm mit unserer bezaubernden Alexa angeboten werden. Also seid gespannt was wir uns für euch noch alles einfallen lassen haben und meldet euch fleißig an. Wir freuen uns mit euch einen unvergesslichen Abend zu verbringen.