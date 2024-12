Abfahrts-Klassiker: Hrobat eröffnet das Mittwochs-Training

Von: ka

Gröden/Wolkenstein – Während am Mittwoch auf der Saslong der zweite Trainingslauf für den Abfahrts-Klassiker am Samstag ansteht, findet am Donnerstag kein Training statt. Das gaben die Verantwortlichen der Grödner Rennwoche im Rahmen der zweiten Mannschaftsführersitzung am Dienstagabend in Wolkenstein bekannt.

Die Entscheidung für die Absage des Donnerstag-Trainings fiel im Anschluss an den ersten Trainingslauf am Dienstag, der ohne Probleme über die Bühne gegangen war. „Wir hatten ein sehr gutes, produktives Training. Unser Programm konnten wir nach Plan abspulen, Stürze gab es glücklicherweise auch keine“, berichtete FIS-Renndirektor Markus Waldner und fügte hinzu: „Die Geschwindigkeit war sicherlich nicht hoch, die Piste wird aber von Lauf zu Lauf schneller werden.“

Heinz Kabusch, der in Gröden als technischer Delegierter der FIS im Einsatz steht, sprach ebenfalls von einem „gelungenen Training“. Gleichzeitig bedankte er sich beim Präsidenten des Saslong Classic Club, Rainer Senoner, und dessen Team für die hervorragende Arbeit auf und am Rande der Piste.

Das zweite und letzte Abfahrtstraining am Mittwoch beginnt um 11.45 Uhr. Eröffnet wird es vom Slowenen Miha Hrobat.

