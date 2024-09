Absolut verrückte Aufholjagd am Rittner Hockey Tog

Von: ka

Klobenstein – Im Rahmen des „Rittner Hockey Tog“ wurden am Samstagabend nicht nur die Mannschaften der Junior Buam sowie der Rittner Buam SkyAlps vorgestellt, am Abend fand auch ein Testspiel gegen SG Cortina Hafro in der Ritten Arena von Klobenstein statt. Dabei gab es viele Tore und eine völlig verrückte Aufholjagd zu sehen.

Schon vor dem Testspiel gegen Cortina war auf dem Eisring der Ritten Arena einiges los. Im Rahmen des „Rittner Hockey Tog“ wurden nämlich alle Jugendmannschaften der Junior Buam sowie die AlpsHL-Mannschaft der Rittner Buam SkyAlps allen Interessierten vorgestellt. Kurz vor 20 Uhr pilgerten die Zuschauer dann in die Arena für das Spiel.

Für die Rittner Buam startete das Spiel denkbar schlecht, denn nach den Treffern von Marco Sanna (Powerplay, 6.56) und Luca Barnabò (13.22) lagen sie mit 0:2 im Rückstand. Marco Insam verkürzte im Powerplay kurz vor der ersten Drittelpause (18.39), Diego Cuglietta stellte im zweiten Drittel dann wieder auf 2:2 – für den Ex-Cortina-Spieler war es der erste Treffer im Rittner Tress (35.50). Cortina schlug aber durch Kris Pietroniro zurück, doch wieder hatten die Buam die richtige Antwort parat und Sebastiano Soracreppa glich erneut aus (42.14). Dann wurde es richtig verrückt: Zuerst legte Cortina drei Treffer, Mikael Saha (43.36) und zwei Mal Waltteri Lehtonen (43.36, 50.04) stellten auf 6:3 für die Ampezzaner. Die Buam schlugen aber wieder zurück, und das wie: In der letzten Spielminute erzielten Markus Spinell (59.15/Powerplay), Michael Lang (59.34) und Diego Cuglietta (59.47) ganze drei Treffer für die Gastgeber. Es ging ins Shootout, welches dank des Siegtreffers von Eric Hjorth entschieden wurde.

Das nächste Testspiel steht für die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstag, 12. September auf dem Programm. Dann empfangen sie den HC Gherdëina valgardena.it in der Ritten Arena.