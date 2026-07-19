Acht Treffer im ersten Testspiel der Saison

Von: ka

Bozen – Am Sonntagnachmittag setzten sich die Weißroten in Stange bei Ratschings mit 8:1 gegen die Auswahl Ridnauntal durch. Vasco Lopes und Odogwu trafen jeweils doppelt, die weiteren Treffer erzielten Casiraghi, Merkaj, Tronchin und Simone Davi.

Am Sonntagnachmittag, den 19. Juli ist der FC Südtirol im Ridnauntal eingetroffen, wo die Weißroten ihr zweiwöchiges Sommertrainingslager bestreiten. Am selben Anreisetag stand für die Mannschaft von Trainer Davide Possanzini – nach einer Vorbereitungswoche im FCS Center in Rungg – das erste Testspiel der Saison 2026/27 auf dem Programm. In der Sportzone von Stange bei Ratschings, wo der FCS bis zum 1. August seine Trainingseinheiten absolvieren wird, trafen die Weißroten um 17.00 Uhr auf die Auswahl Ridnauntal aus der 1. Amateurliga.

Vor prall gefüllter Tribüne setzte sich der FC Südtirol gegen die Hausherren aus Ratschings mit 8:1 durch. Den Führungstreffer für die Weißroten erzielte Vasco Lopes in der 10. Spielminute mit einem platzierten Linksschuss von knapp außerhalb des Strafraums. In der 26. Minute erhöhte Casiraghi per Kopf auf 2:0, ehe Vasco Lopes allein vor dem gegnerischen Torwart seinen zweiten persönlichen Treffer markierte (39.). In der letzten Minute der ersten Halbzeit verwandelte Merkaj einen Elfmeter zum 4:0 (45.), nachdem Ridnauntal-Torhüter Siller kurz zuvor seinen ersten Strafstoß gehalten hatte.

In der Halbzeitpause wechselten beide Mannschaften nahezu die gesamte Formation aus. Der erste Treffer des zweiten Durchgangs fiel in der 49. Minute, als Tronchin mit einem Diagonalschuss innerhalb des Strafraums einnetzte. Anschließend trug sich Odogwu mit einem im rechten Kreuzeck verwandelten Elfmeter in die Torschützenliste ein (60.). In der 64. Minute traf Simone Davi mit einem wuchtigen Volleyschuss aus dem Strafraum heraus zum 7:0, bevor Odogwu per Kopf nach einem Eckball von links den letzten Treffer der Weißroten erzielte (68.). Der Ehrentreffer für die Auswahl Ridnauntal trägt die Handschrift von Obex, der FCS-Goalie Laureti in den Schlussminuten mit einem präzisen Diagonalschuss aus kurzer Distanz überwand (87.).

AUSWAHL RIDNAUNTAL – FC SÜDTIROL 1:8 (0:4)

AUSWAHL RIDNAUNTAL – 1. Halbzeit: Siller M.; Grasl P. (39. Sailer A.), Gander, Rainer (C), Prenn, Siller P., Prader, Volgger B., Gasser E., Balde, Gogl.

AUSWAHL RIDNAUNTAL – 2. Halbzeit: Volgger J.; Kruselburger, Rainer (70. Sailer A.), Peintner, Ganterer, Auer, Grasl L., Dialer, Obex, Siller Si., Gasser J.

Reservebank: Siller St.

Trainer: Manuel Rella.

FC SÜDTIROL – 1. Halbzeit (4-2-3-1): Plizzari; Molina, Stivanello, Varnier, Stabile; Tait (C), Tronchin; Lopes, Casiraghi, Zedadka; Merkaj.

FC SÜDTIROL – 2. Halbzeit (4-2-3-1): Adamonis; F. Davi, Kofler, Pietrangeli, Veseli; Brik, Tronchin (68. Rech); Schrott, Mixtur, S. Davi; Odogwu (80. Laureti).

Reservebank: Iuliano.

Trainer: Davide Possanzini.

SCHIEDSRICHTERTEAM: Mauro Gjini aus Vicenza (Gerardo Graziano aus Vicenza und Jonathan Alexander Lanz aus Bozen).

TORE: 10. & 39. Vasco Lopes (FCS), 26. Casiraghi (FCS), 45. Merkaj (FCS), 49. Tronchin (FCS), 60. & 68. Odogwu (FCS), 64. S. Davi (FCS), 87. Obex (AR).

ANMERKUNGEN: 78. Platzverweis Adamonis (FCS; Handspiel außerhalb des Strafraums).

Am Montagvormittag, den 20. Juli absolviert der FC Südtirol die erste Trainingseinheit in der Sportzone von Stange bei Ratschings. Das nächste Testspiel der Weißroten steigt am Samstag, den 25. Juli in Sterzing, wo der FCS um 11.00 Uhr auf den deutschen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern trifft.