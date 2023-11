Achter Erfolg in Serie für Bozen

Bozen – Zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der ICEHL nach der Länderspielpause empfing der HCB Südtirol Alperia in der Sparkasse Arena den Tabellendritten EC iDM Wärmepumpen VSV. In einem offenen Schlagabtausch mit dreimaliger Führung der Gäste behielten die Weißroten in der Verlängerung durch den entscheidenden Treffer von Teves die Oberhand. Frank & Co. fehlt nun nur mehr ein Punkt auf die Top Six.

Das Match. Coach Glen Hanlon stand der gesamte Kader zur Verfügung, das Tor hütete Svedberg, während es im Angriff eine Änderung gab, Brunner und Sikura tauschten die Linien.

Führungstreffer der Gäste nach knapp einer Minute: einen 2:1 Konter zwischen Sabolic und Hancock beförderte letzterer in die kurze hohe Ecke. Die Bozner Antwort kam postwendend: schnelle Kombination Miceli- Mantenuto- Frigo, der Volley aus dem hohen Slot den Ausgleich erzielte. In Folge hatten die Hausherren mehr vom Spiel und erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten durch Gazley und Ford, das erste Powerplay des Matches zugunsten der Foxes blieb ohne Erfolg. Für Villach vergab Hancock aus guter Position, auf der Gegenseite spielte Valentine Sikura mit einem herrlichen Zuspiel in der Mitte frei, Lamoureux schnappte sich seinen Abschluss. Nach einem starken Penalty Killing von Bozen, nutzte Thomas ein Turnover, brachte die Scheibe allein vor dem Villacher Kasten nicht im Gehäuse unter, während Lanzinger kurz vor der ersten Pause aus dem Slot auch nicht erfolgreich war.

Starker Beginn der Talferstädter im zweiten Drittel: Miceli schickte Mantenuto auf die Reise, sein Vorstoß endete an der Stange, Thomas wurde im letzten Augenblick mit einem Foul gestoppt. Im anschließenden Powerplay traf Gazley abermals Metall, Thomas machte es allein, zielte jedoch neben den Kasten. Nach neun Minuten gingen die Gäste wie aus heiterem Himmel abermals in Führung: Wetzl zog aus der Distanz ab, Svedberg wurde die Sicht von einem eigenen Spieler verstellt. Die Weißroten verloren nach diesem Gegentreffer etwas den Faden und Villach kam wieder etwas ins Spiel. Die letzten fünf Minuten gehörten dann wieder ganz den Hausherren: zuerst kam McClure durch einen Puckverlust der Villacher frei zum Schuss, Lamoureux hatte was dagegen, eine Minute später tankte sich Mantenuto auf der rechten Seite durch, Zuckerpass auf die Gegenseite zu Miceli, der sich aus dem Slot nicht zweimal bitten ließ und Volley übernahm. Im Anschluss vergab Kapitän Frank zweimal in Folge den Führungstreffer, auch eine Direktabnahme von Miceli fand nicht den Weg ins gegnerische Gehäuse.

Im letzten Abschnitt legten die Weißroten wieder furios los, Teves vergab die erste Möglichkeit, Ford und Alberga machten es ihm gleich und wieder gingen die Gäste entgegen dem Spielverlauf in Führung: Lindner reagierte bei einer von der Bande zurückgeprallten Scheibe am schnellsten und netzte ein. Die Hausherren schlugen wieder postendend zurück: Halmo spielte Gazley im Slot an, Haken der #10, Lamoureux auf dem Hosenboden und Puck im Tor. Bozen baute enormen Druck auf und hatte Chancen in Hülle und Fülle: Valentine, Thomas und Halmo scheiterten allesamt, bis Di Perna von der blauen Linie abzog, Frigo leitete den Rebound an Mantenuto (MVP der Begegnung) weiter, der ins leere Tor traf und Bozen erstmals in Führung brachte. Diesmal fanden die Kärntner durch Sabolic die schnelle Antwort, sein Distanzschuss fand durch mehrere Beine den Weg in den weißroten Kasten.

In der Verlängerung gingen beide Teams sehr vorsichtig ans Werk und versuchten die Scheibe unter Kontrolle zu halten, bis ein Energieanfall von Ford die Entscheidung brachte: seinen Querpass veredelte Josh zum Zusatzpunkt für die Weißroten.

Das nächste Spiel für Frank & Co. steht am kommenden Freitag, 24. November, abermals in der Sparkasse Arena auf dem Programm. Um 19:45 Uhr findet das Brenner Derby gegen Innsbruck statt.

HCB Südtirol Alperia -EC iDM Wärmepumpen VSV 5:4 OT (1:1– 1:1- 2:2 – 1:0))

Die Tore: 01:38 Kevin Hancock (0:1) – 02:06 Luca Frigo (1:1) – 28:22 Niklas Wetzl – 35:43 Angelo Miceli (2:2) – 47:01 Philipp Lindner (2:3) – 48:20 Dustin Gazley (3:3) – 52:56 Daniel Mantenuto (4:3) – 57:21 Robert Sabolic (4:4) – 64:15 Josh Teves (5:4)

Schiedsrichter: Huber/Nikolic K. – Nothegger/Seewald

PIM: 2:4

Torschüsse: 45:25

Zuschauer: 2480