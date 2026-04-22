Affengruber-Gala bei Elche-Sieg gegen Atletico Madrid

Von: apa

David Affengruber hat Elche am Mittwoch zu einem im Abstiegskampf der spanischen Fußball-LaLiga extrem wichtigen 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid geführt. Der 25-jährige ÖFB-Teamverteidiger erzielte in seinem 30. Spiel im Oberhaus nicht nur seinen Premierentreffer (18.), sondern war auch an den beiden anderen Toren des Aufsteigers maßgeblich beteiligt. Sein Arbeitgeber konnte so die Abstiegsränge verlassen und auf Platz 15 vorstoßen, zwei Zähler vor dem 18. Deportivo Alaves.

Der 2024 von Sturm Graz zu Elche gekommene Affengruber traf nach einer Kopfballverlängerung im Stile eines Goalgetters mit rechts zum 1:1-Ausgleich. In der 30. Minute vertändelte Atleticos Thiago Almada im eigenen Sechzehner den Ball an Affengruber und riss diesen danach nieder. Wegen dieser Notbremse gab es die Rote Karte und einen Elfmeter. Den dritten Treffer in der 75. Minute leitete der ÖFB-Akteur zuerst mit einem Kopfball und nach einer Abwehr von Tormann Jan Oblak mit einem Zuspiel auf Andre Silva ein, der zuvor auch schon den Strafstoß verwertet hatte.

Wenige Stunden später fuhr Spitzenreiter FC Barcelona dank eines Elfmeters von Lamine Yamal (40.) einen 1:0-Heimsieg über Celta Vigo ein und liegt damit sechs Runden vor Schluss weiterhin neun Punkte vor dem ersten Verfolger Real Madrid. Der Club von David Alaba hatte bereits am Dienstag vor eigenem Publikum gegen Alaves 2:1 gewonnen.