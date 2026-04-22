Aktuelle Seite: Home > Politik > Künstliche Intelligenz: Landesverwaltung steckt sich Ziele
Erster Schritt auf dem Weg zur KI-Strategie

Künstliche Intelligenz: Landesverwaltung steckt sich Ziele

Mittwoch, 22. April 2026 | 17:11 Uhr
IMG20260421101142
LPA/Ursula Pirchstaller
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – 4,3, das ist der Zielwert, den das Land Südtirol auf der Skala der Kompetenz in Sachen künstliche Intelligenz erreichen soll. Derzeit liegt der Wert laut Selbsteinschätzung der Ämter bei 1,8 (die Skala reicht von 1 bis 5): “Es gibt also genug zu tun”, resümiert Josef T. Hofer, der Direktor der Agentur für ein digitales Südtirol (ADAS) und der Abteilung Informatik. Das KI-Team der Landesverwaltung hat am 21. April im NOI Techpark die ersten Zwischenergebnisse auf dem Weg zur KI-kompetenten öffentlichen Verwaltung vorgestellt.

“Das Ziel ist ambitioniert, doch das ist gut so”, ergänzt Direktor Hofer, “nur mit klaren Zielvorgaben, gemeinsamen Standards und gezieltem Kompetenzaufbau können wir künstliche Intelligenz verantwortungsvoll und zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger in der öffentlichen Verwaltung einsetzen.” Mit dem Aufbau des KI-Kompetenzzentrums, dem SIAG LAB.ai als technische Unterstützung und mit dem Ethikkodex seien bereits wesentliche Schritte unternommen worden, um das Land Südtirol fit für die neue Technologie zu machen.

Projektleiterin Maria Giovanna Ienco erläuterte im NOI Techpark einmal mehr die Zielsetzung: “Wir erarbeiten die KI-Strategie des Landes Südtirol, also die strategischen Leitlinien und Richtlinien für alle Ämter und Körperschaften. Zudem ist es unsere Aufgabe, die Ämter mit Hilfe eines Toolkits beim Erreichen ihrer personalisierten Ziele zu unterstützen.”

Das KI-Projektteam hat anschließend die Ergebnisse der Selbsteinschätzung der einzelnen Ämter und Körperschaften vorgestellt. Dabei ging es um vorhandene Infrastruktur genauso wie um personelle Besetzung und Kompetenz. “Die Selbsteinschätzung liegt bei einem Wert von durchschnittlich 1,8 und ist sehr realistisch”, erklärte Experte Gaetano Correnti vom Projektteam. “Es ist wichtig, dass sich alle bewusst sind, auf welchem Ausgangspunkt sie sich befinden, um sich entwickeln zu können.”

Und eine Weiterentwicklung wird vom Projektteam und der Abteilung Informatik auch gefordert. “Im Schnitt möchten wir den Wert 4,3 erreichen, was einer optimalen KI-Kompetenz entspricht, derzeit sind wir auf dem Niveau einer ersten Erforschung der KI-Möglichkeiten”, schildert der Experte.

Einige Abteilungen und Körperschaften zählen zu den Pilotpartnern des Projekts KI-Strategie, zum Beispiel der Gemeindenverband, dessen Präsident Dominik Oberstaller der Vorstellung der ersten Ergebnisse beiwohnte, oder aber der Sanitätsbetrieb. Diese Strukturen haben bereits mit der Ausarbeitung ihrer KI-Strategie begonnen.

Bis Juni wird das Projektteam nun mit jedem Amt einen personalisierten Plan erarbeiten, wie der Ausbau der KI-Kompetenz gelingen kann. Am Ende des Prozesses steht dann die Ausarbeitung der Gesamtstrategie des Landes Südtirol, die an Ethik, Transparenz und Sicherheit ausgerichtet sein soll, wie mit Beschluss der Landesregierung im Jahr 2025 definiert wurde.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gratis-Wasser erzürnt Wirte
Kommentare
72
Gratis-Wasser erzürnt Wirte
Streit zwischen Trump und Papst: Soll sich das Kirchenoberhaupt politisch äußern?
Kommentare
38
Streit zwischen Trump und Papst: Soll sich das Kirchenoberhaupt politisch äußern?
“Niemand muss hinnehmen, Ziel von Hass und Einschüchterung zu werden”
Kommentare
38
“Niemand muss hinnehmen, Ziel von Hass und Einschüchterung zu werden”
Für HGV war Olympia gelungenes Großereignis
Kommentare
36
Für HGV war Olympia gelungenes Großereignis
1,2 Mio. beschlagnahmt: Finanzpolizei zerschlägt Mailänder Luxus-Prostitutionsring
Kommentare
33
1,2 Mio. beschlagnahmt: Finanzpolizei zerschlägt Mailänder Luxus-Prostitutionsring
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 