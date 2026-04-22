Nach Massensturz: Pidcock gewinnt dritte Etappe der Tour of the Alps

Von: mk

Latsch/Arco/Kastelbell – Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) hat die dritte Etappe der Tour of the Alps 2026 über 174,5 km von Latsch nach Arco gewonnen. Hinter ihm folgen Tommaso Dati (Team UKYO) und Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

Auf der Höhe von Kastelbell sorgte kurz nach dem Start ein Massensturz für einen Moment des Schreckens. Rund 30 Fahrer waren darin verwickelt. Das Rennen, das nach 900 Metern wieder gestoppt wurde, musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden, damit die Fahrer im Rahmen des ungewollten Intermezzos versorgt werden konnten.

Ersnthaft verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

Giulio Pellizzari (Red Bull–BORA–hansgrohe) bleibt Träger des grünen Melinda-Führungstrikots und führt weiterhin die Gesamtwertung an.

Dritte Etappe – (Latsch – Arco, 147,5 Km) – Ergebnisse

1. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5)

2. Tommaso Dati (Team UKYO)

3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

4. Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber)

5. Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hanshgrohe)

Gesamtwertung

1. Giulio Pellizzari (Red Bull–BORA–hansgrohe)

2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) + 0:04

3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +0:06