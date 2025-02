Ager zusätzlich im WM-Abfahrtstraining am Start

Von: apa

Der ÖSV hat Christina Ager für die Ski-WM anstelle der verletzten Ricarda Haaser nachnominiert. Die Tirolerin wird am Freitag das dritte Abfahrtstraining in Hinterglemm mit Nummer eins eröffnen. Weiters am Start sind Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier, Cornelia Hütter, Mirjam Puchner und Ariane Rädler. Für die Spezialabfahrt am Samstag ist Ager nicht aufgestellt, allerdings bietet sich kommende Woche in der Team-Kombination noch die Chance auf einen WM-Start.