AHL: 4:3/OT-Sieg der Meraner gegen Unterland

Neumarkt – Die Adler Stadtwerke Kitzbühel setzten sich klar mit 8:1 bei den Red Bull Hockey Juniors durch und feierten den zweiten souveränen Sieg im zweiten Saisonspiel. Liganeuling KHL Sisak gab am Donnerstag sein Debüt in der Alps Hockey League und holte prompt einen Punkt. Bei SIJ Acroni Jesenice unterlagen die Kroaten mit 2:3/OT. Erfolgreich verlief der Abend auch für die Finalisten der vergangenen Saison, die Rittner Buam SkyAlps und S.G. Cortina Hafro, außerdem drehte der HC Meran/o Pircher ein zwischenzeitliches 0:3 bei den Hockey Unterland Cavaliers noch in einen 4:3/OT-Sieg.

Einen knappen Auswärtssieg nach Verlängerung feierte der HC Meran/o Pircher bei den Hockey Unterland Cavaliers. Zwar lagen die Hausherren nach 31 Minuten bereits mit 3:0 in Front, durch einen Doppelschlag binnen drei Minuten Ende des zweiten Drittels kam Meran aber bis auf 2:3 heran. Der Ausgleich gelang den „Adlern“ schließlich lediglich 24 Sekunden vor Ende des dritten Spielabschnitts. Chad Pietroniro traf in doppelter Überzahl zum 3:3. In der Verlängerung war es schließlich Massimo Pietroniro, der die Partie komplett zu Gunsten von Meran drehen konnte. Für die Südtiroler war es der zweite OT-Sieg in dieser Saison. Unterland kassierte die zweite Niederlage.

Nach dem souveränen 5:1-Auftakterfolg gegen Gröden, setzten sich die Adler Stadtwerke Kitzbühel am Donnerstag deutlich mit 8:1 bei den Red Bull Hockey Juniors durch. Mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von +11 liegen die Tiroler an der Tabellenspitze. Bei den Juniors war der Norweger Sebastian Christiansen der Spieler der Partie. Der 21-jährige Neuzugang erzielte einen Hattrick und war somit der einzige Spieler, der mehr als einen Treffer scorte. In der Defensive zeigte sich der KEC erneut sehr stabil. Torwart Alexander Schmidt musste erst fünf Sekunden vor Spielende den einzigen Gegentreffer hinnehmen. Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Gäste mit 3:0 in Führung, im zweiten Spielabschnitt legten die „Adler“ sogar vier Treffer nach, ehe sie vier Minuten vor Spielende zwischenzeitlich auf 8:0 erhöhten. Für die Juniors war es die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel, die erste nach regulärer Spielzeit.

Siege für Vorjahresfinalisten Ritten und Cortina

Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps holte im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg. Die Südtiroler setzten sich im Spitzenspiel zu Hause gegen den EK Die Zeller Eisbären mit 3:1 durch. Marco Insam brachte die Hausherren bereits in der 5. Minute in Führung. Danach dauerte es bis zur 46. Minute, ehe Zell am See durch Alexander Lahoda der Ausgleich gelang. Nur 53 Sekunden später ging Ritten erneut in Führung, die endgültige Entscheidung erzielten die „Buam“ zwei Minuten vor Spielende. Für Zell am See war es im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage.

Auch S.G. Cortina Hafro musste sich zum Auftakt geschlagen geben und antwortete nun mit einem Sieg. Beim HC Gherdeina valgardena.it behielt der aktuelle Vizemeister klar mit 5:1 die Oberhand. Nach dem ersten Drittel lagen die Italiener mit 2:1 in Front, anschließend traf Marco Sanna sowohl im zweiten als auch dritten Spielabschnitt je einmal und erhöhte auf 4:1 für Cortina. Für den Schlusspunkt sorgte Mikael Saha in der 54. Minute. Auch der Finne erzielte einen Doppelpack.

Neuling Sisak holt Punkt in Jesenice

Liganeuling KHL Sisak holte im ersten Alps Hockey League-Spiel prompt einen Punkt. Bei SIJ Acroni Jesenice, dem AHL-Champion von 2023, unterlagen die Kroaten knapp mit 2:3/OT. Neuzugang Olli Valtola erzielte den entscheidenden Treffer für die Slowenen in der Verlängerung (65.). Zuvor traf der Finne bereits zum zwischenzeitlichen 2:1. Das erste Tor in der Alps Hockey League für Sisak erzielte Patrik Dobric in der 20. Minute in Überzahl. Außerdem traf Dominic Canic für die Kroaten zum 2:2-Ausgleich in der 49. Minute, ebenfalls im Powerplay.

Alps Hockey League:

Do, 26.09.2024:

SIJ Acroni Jesenice – KHL Sisak 3:2/OT (1:1, 1:0, 0:1)

Referees: BAJT, BULOVEC, Arlic, Markizeti | Zuschauer: 350

Goals JES: 1:0 Slivnik L. (11./PP1), 2:1 Valtola O. (28.), 3:2 Valtola O. (65./OT)

Goals SIS: 1:1 Dobric P. (20./PP1), 2:2 Canic D. (49./PP1)

Red Bull Hockey Juniors – Adler Stadtwerke Kitzbühel 8:1 (0:3, 0:4, 1:1)

Referees: HUBER, MEIXNER, Strimitzer, Telesklav | Zuschauer: 110

Goal RBJ: 1:8 Assavolyuk D. (60.)

Goals KEC: 0:1 Schmid P. (7./PP1), 0:2 Ketonen N. (16.), 0:3 Södergren L. (20.), 0:4 Christiansen S. (22.), 0:5 Christiansen S. (27./PP1), 0:6 Ren J. (32.), 0:7 Christiansen S. (33.), 0:8 Fröwis J. (56.)

Hockey Unterland Cavaliers – HC Meran/o Pircher 3:4/OT

Referees: PIRAS, RIVIS, Brondi, Grisenti | Zuschauer: 370

Goals CAV: 1:0 Galassiti G. (13.), 2:0 Sullmann Pilser M. (24.), 3:0Samitis K. (32.)

Goals HCM: 3:1 Nakajima T. (37.), 3:2 Madsen P. (40./PP1)

Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Referees: BENVEGNU, LAZZERI, Cusin, Formaioni | Zuschauer: 253

Goals RIT: 1:0 Insam M. (5./PP1), 2:1 Szypula (47.), 3:1 Hjorth (58.)

Goal EKZ: 1:1 Lahoda A. (46.)

HC Gherdeina valgardena.it – S.G. Cortina Hafro 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Referees: HOLZER, PINIE, Divis, Fecchio | Zuschauer: 248

Goal GHE: 1:2 Mustonen H. (20.)

Goals SGC: 0:1 Saha M. (6.), 0:2 Lacedelli R. (7.), 1:3 Sanna M. (35.), 1:4 Sanna M. (45.), 1:5 Saha M. (54.)