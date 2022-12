AHL: Alle fünf Mannschaften nützen Heimvorteil aus

Meran/Ritten – Dank eines 5:4-Shootout-Erfolgs über die Rittner Buam SkyAlps verließen die Steinbach Steel Wings Linz am Samstag das Tabellenende der Alps Hockey League. Die weiteren vier Heimteams gewannen sogar nach regulärer Spielzeit. So sicherten sich Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice, die beiden Vorarlberger Mannschaften EC Bregenzerwald und der EHC Lustenau sowie der HC Meran/o Pircher drei Punkte.

Jesenice blieb auch am Samstag das Maß der Dinge. Zwar konnte Zell am See den Tabellenführer lange fordern, schlussendlich holten sich die Slowenen aber den elften Heimsieg im elften Spiel. 22 Sekunden vor der ersten Pause gingen die Gastgeber durch Gasper Sersen in Führung. Im Mittelabschnitt legte Jesenice zunächst mit einem Shorthander (Polcs, 23.) nach, doch Aleksi Hämäläinen verkürzte für die Salzburger. Im dritten Drittel erzielten die Hausherren noch zwei Tore zum 4:1-Heimsieg, es war der zweite Erfolg über Zell am See in dieser Saison.

Siege für Vorarlberger Teams

Die Red Bull Hockey Juniors verpassten den Sprung auf Rang zwei, die Salzburger mussten sich beim EC Bregenzerwald geschlagen geben. Dabei starteten die Gäste druckvoll und gingen durch Timo Ruckdäschel sogar in Führung. Die Vorarlberger drehten die Partie binnen zwei Minuten, schließlich ging es beim Stand von 2:2 in die erste Pause. Waltteri Lehtonen und Adem Kandemir trafen im Mittelabschnitt zur erstmaligen Zwei-Tore-Führung für Bregenzerwald. Obwohl die Juniors nochmal herankamen, gelang dem ECB mit 5:3 die Revanche für die Niederlage in Salzburg.

Nur 24 Stunden nach der 0:6-Niederlage gegen Bregenzerwald musste sich das EC-KAC Future Team erneut geschlagen geben. Den Kärntnern blieb beim 0:4 gegen Lustenau abermals ein Treffer verwehrt. Mit einem Doppelschlag im ersten Drittel stellten die Vorarlberger die Weichen im ersten Drittel auf Sieg. Mit seinem zweiten Treffer am Abend sorgte Ryan Hayes in der 49. Minute für die endgültige Entscheidung. Während sich Lustenau auf Rang neun verbesserte, ist der KAC nun Tabellenletzter.

Linz und Meran behalten die Nerven

Denn die Steinbach Steel Wings Linz verließen durch einen 5:4-Shootout-Erfolg über Ritten das Tabellenende. Zwar gingen die Südtiroler durch Janne Tavi in Führung, ein Doppelpack von Geoffrey Kitt drehte die Partie aber zugunsten der Oberösterreicher, die sogar auf 3:1 erhöhten. Kurz nach Beginn des Mittelabschnitts gelang Ritten der Ausgleich, die Südtiroler hatten dann auch auf die erneute Führung von Linz eine Antwort parat. Nach 32 Minuten stand es 4:4, an diesem Spielstand sollte sich auch nach 65 Minuten nichts ändern. Im Shootout sicherte Kilian Rappold den Steel Wings den Extrapunkt. Im achten AHL-Duell gewannen die Oberösterreicher somit zum zweiten Mal.

Durch ein Last-Minute-Tor entschied Meran auch das zweite Saisonduell mit Sterzing zu seinen Gunsten. Nach einem torlosen Startdrittel gingen die Gäste durch Remy Giftopoulos in Führung. Am Ende des Mittelabschnitts führten die Broncos sogar mit 3:1. Doch Meran meldete sich mit einem fulminanten dritten Drittel zurück. Nach dem schnellen Anschlusstreffer glich Luca Ansoldi in der 53. Minute aus. Und 46 Sekunden vor dem Ende traf Maurizio Colella – der wie Ansoldi einen Doppelpack verbuchte – zur erstmaligen Führung und zum Sieg der Adler.

Alps Hockey League, 3.12.2022:

HDD SIJ Acroni Jesenice – EK Die Zeller Eisbären 4:1 (1:0,1:1,2:0)

Referees: BULOVEC, WIDMANN, Javornik, Puff

Goals 1:0 JES Sersen G. (19:38 / Jenko J. ,Ulamec L. / EQ), 2:0 JES Polcs R. (22:58 / unassisted / SH), 2:1 EKZ Hämäläinen A. (36:07 / Wilenius T. ,Ban D. / EQ), 3:1 JES Jezovsek Z. (43:40 / Galushkin A. ,Planko D. / EQ), 4:1 JES Galushkin A. (49:20 / Planko D. ,Ulamec L. / EQ)

Steinbach Steel Wings Linz – Rittner Buam SkyAlps 5:4 SO (3:1,1:3,0:0,0:0,1:0)

Referees: BAJT, FAJDIGA, Legat, Voican

Goals 0:1 RIT Tavi J. (04:15 / Prast J. ,Öhler M. / EQ), 1:1 SWL Kitt G. (05:53 / Rappold K. ,Dorion M. / PP), 2:1 SWL Kitt G. (08:01 / Söllinger P. ,Noreika E. / EQ), 3:1 SWL Mosaad B. (13:37 / Grasser B. ,Feldbaumer M. / EQ), 3:2 RIT Fink K. (21:24 / Giacomuzzi A. ,Lang M. / EQ), 3:3 RIT Spinell M. (22:48 / Fink K. ,Insam M. / PP), 4:3 SWL Mayrhofer M. (26:54 / Dorion M. ,Bucenieks K. / EQ), 4:4 RIT Spinell M. (31:47 / Cardwell J. ,Kostner S. / PP), 5:4 SWL Rappold K. (65:00 / GWS)

EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 5:3 (2:2,2:0,1:1)

Referees: LEHNER, MEIXNER, Kanyo, Matthey

Goals 0:1 RBJ Ruckdäschel T. (10:25 / Krening P. ,Schreiner V. / EQ), 1:1 ECB Schlögl R. (11:53 / Matzka M. ,Tröthan R. / EQ), 2:1 ECB Lehtonen W. (13:47 / Kutzer J. ,Lipsbergs R. / EQ), 2:2 RBJ Bader Q. (15:07 / Maier O. ,Hörl L. / EQ), 3:2 ECB Lehtonen W. (22:49 / Lipsbergs R. ,Matzka M. / PP), 4:2 ECB Kandemir A. (26:40 / Fässler K. ,Tschofen M. / EQ), 4:3 RBJ Ruckdäschel T. (41:46 / unassisted / EQ), 5:3 ECB Lipsbergs R. (59:01 / Lehtonen W. ,Nyqvist J. / EQ)

HC Meran/o Pircher – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:3 (0:0,1:3,3:0)

Referees: BENVEGNU, VIRTA, Bergant, Jeram

Goals 0:1 WSV Giftopoulos R. (23:20 / Jokinen J. ,Mizzi J. / PP), 1:1 HCM Ansoldi L. (25:39 / Chiodo L. ,Desrocher S. / EQ), 1:2 WSV Zecchetto A. (36:06 / Hackhofer F. ,Eisendle P. / EQ), 1:3 WSV Jokinen J. (37:21 / Conci D. ,McBride S. / EQ), 2:3 HCM Colella M. (43:40 / Tomasini P. ,Gellon D. / EQ), 3:3 HCM Ansoldi L. (52:31 / Borgatello C. ,Tomasini P. / EQ), 4:3 HCM Colella M. (59:14 / Borgatello C. ,Chiodo L. / EQ)

EHC Lustenau – EC-KAC Future Team 4:0 (2:0,0:0,2:0)

Referees: BRUNNER, HOLZER, Reisinger, Spiegel

Goals 1:0 EHC Larsen M. (14:51 / Koczera P. ,Wilfan M. / PP), 2:0 EHC Hayes R. (15:16 / Lucenius N. ,Kutzer J. / EQ), 3:0 EHC Hayes R. (48:28 / Wüstner R. ,Lucenius N. / EQ), 4:0 EHC Wilfan M. (59:28 / Koczera P. ,Pöschmann P. / EQ)