AHL: Gröden fixiert mit Kantersieg gegen Jesenice Platz eins in QRB

Von: ka

Wolkenstein – Der HC Gherdeina valgardena.it hat im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League vor über 1.000 Fans HDD Jesenice mit 7:1 besiegt und damit Platz eins in der Qualification Round B fixiert. Jesenice bleibt vor dem letzten Spiel mit drei Punkten Schlusslicht und hat zwei Punkte Rückstand auf den Drittplatzierten EC Bregenzerwald. Somit kommt es am Mittwoch zum absoluten Showdown um Platz drei zwischen Bregenzerwald und Jesenice. Die Slowenen benötigen dabei drei Punkte, um noch an den Vorarlbergern vorbeizuziehen und sich für die Pre-Playoffs zu qualifizieren.

Gegen Gröden hatte Jesenice sie von Beginn an keine Chance. Bereits nach zehn Minuten lagen die Südtiroler – für die es der fünfte Sieg im fünften Spiel der Zwischenrunde war – mit 2:0 in Front. Im Mitteldrittel legten sie gleich vier weitere Treffer nach. Sechs verschiedene Spieler trugen sich bis dahin in die Torschützenliste ein, am Ende waren es sogar deren sieben. Denn im Schlussabschnitt hatte Gröden noch immer nicht genug und zog sogar auf 7:0 davon. Erst neun Sekunden vor Spielende gelang Jesenice der Ehrentreffer, womit Gröden-Torwart Claes Endre ein Shutout verwehrt blieb. Er parierte am Ende 33 der 34 Schüsse auf sein Tor.

Mit 16 Punkten hat Gröden ein Spiel vor Schluss somit vier Punkte Vorsprung auf Ritten und wird die Qualification Round B somit definitiv auf Platz eins beenden. In den Pre-Playoffs treffen die Südtiroler auf den Dritten der Qualification Round A.

Alps Hockey League: Qualification Round B:

HC Gherdeina valgardena.it – HDD Jesenice 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

Referees: Huber, Stefenelli, Callovini, Strimitzer

Goals GHE: 1:0 Vozovik D. (8.), 2:0 Soracreppa S. (10.), 3:0 Pitschieler S. (23./PP1), 4:0 Guimond S. (29.), 5:0 Dostalek V. (35.), 6:0 Biondi L. (36.), 7:0 Greci Demetz D. (44.)

Goal JES: 7:1 Koblar G. (60.)