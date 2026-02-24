Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Gröden fixiert mit Kantersieg gegen Jesenice Platz eins in QRB
Showdown um Platz drei am Mittwoch

AHL: Gröden fixiert mit Kantersieg gegen Jesenice Platz eins in QRB

Dienstag, 24. Februar 2026 | 23:04 Uhr
Gröden
Johannes Franke
Schriftgröße

Von: ka

Wolkenstein – Der HC Gherdeina valgardena.it hat im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League vor über 1.000 Fans HDD Jesenice mit 7:1 besiegt und damit Platz eins in der Qualification Round B fixiert. Jesenice bleibt vor dem letzten Spiel mit drei Punkten Schlusslicht und hat zwei Punkte Rückstand auf den Drittplatzierten EC Bregenzerwald. Somit kommt es am Mittwoch zum absoluten Showdown um Platz drei zwischen Bregenzerwald und Jesenice. Die Slowenen benötigen dabei drei Punkte, um noch an den Vorarlbergern vorbeizuziehen und sich für die Pre-Playoffs zu qualifizieren.

Gegen Gröden hatte Jesenice sie von Beginn an keine Chance. Bereits nach zehn Minuten lagen die Südtiroler – für die es der fünfte Sieg im fünften Spiel der Zwischenrunde war – mit 2:0 in Front. Im Mitteldrittel legten sie gleich vier weitere Treffer nach. Sechs verschiedene Spieler trugen sich bis dahin in die Torschützenliste ein, am Ende waren es sogar deren sieben. Denn im Schlussabschnitt hatte Gröden noch immer nicht genug und zog sogar auf 7:0 davon. Erst neun Sekunden vor Spielende gelang Jesenice der Ehrentreffer, womit Gröden-Torwart Claes Endre ein Shutout verwehrt blieb. Er parierte am Ende 33 der 34 Schüsse auf sein Tor.

Johannes Franke

Mit 16 Punkten hat Gröden ein Spiel vor Schluss somit vier Punkte Vorsprung auf Ritten und wird die Qualification Round B somit definitiv auf Platz eins beenden. In den Pre-Playoffs treffen die Südtiroler auf den Dritten der Qualification Round A.

Alps Hockey League: Qualification Round B:

HC Gherdeina valgardena.it – HDD Jesenice 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

Referees: Huber, Stefenelli, Callovini, Strimitzer
Goals GHE: 1:0 Vozovik D. (8.), 2:0 Soracreppa S. (10.), 3:0 Pitschieler S. (23./PP1), 4:0 Guimond S. (29.), 5:0 Dostalek V. (35.), 6:0 Biondi L. (36.), 7:0 Greci Demetz D. (44.)
Goal JES: 7:1 Koblar G. (60.)

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
52
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Blasen vor dem Starten
Kommentare
51
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
44
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
26
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 